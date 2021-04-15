Новости

В Совфеде пообещали Польше жесткий ответ на высылку российских дипломатов 21:13
Убивший Альберта Рыжего киллер арестован на два месяца 21:07
Мишустин распорядился возвратить туристам деньги за аннулированные туры 21:05
В Вооруженных силах вылечились от коронавируса более 32,6 тысячи человек 20:39
МИД России сообщил послу США о скором ответе на санкции 20:37
Джейкоб Тремблей сыграет в ремейке "Токсичного мстителя" 20:00
В Москве начали обновлять дорожную разметку 19:10
Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией до 1 июня 18:59
Новая "Техасская резня бензопилой" получила официальный заголовок 18:47
Макрон встретится с Меркель и Зеленским 16 апреля 18:29
В Греции решили отменить карантин для российских туристов 18:20
Следствие просит отправить под арест убийцу Альберта Рыжего 17:54
Названа причина отстранения арбитра Лапочкина от футбольной деятельности 17:48
Citigroup закроет розничный бизнес в России 17:48
Конституционный суд Молдавии разрешил президенту распустить парламент 17:47
В Петербурге начнут делать прививки от COVID-19 на дому 17:46
СК предупредил граждан об опасности телефонных мошенничеств 17:39
В Москве загорелся бизнес-квартал 17:38
Россия призвала Турцию не поощрять воинственность Киева 17:37
Володин направил на благотворительность более половины доходов 17:33
Суд начал процедуру банкротства книжной сети "Республика" 17:29
МИД призвал Анкару воздержаться от поощрения воинственности Киева 17:23
ФМБА увеличило заготовку плазмы крови в 2020 году 17:23
Получивший травму на турнире 12-летний прыгун в воду вышел из комы 17:22
В России введут уголовную ответственность за утечку персональных данных 17:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Будут ли штрафовать автовладельцев за использование шин не по сезону
Будут ли штрафовать автовладельцев за использование шин не по сезону
Опрос "РГ": Есть ли у вас в школе второй иностранный язык
Опрос "РГ": Есть ли у вас в школе второй иностранный язык
Задайте вопрос председателю комитета Госдумы Павлу Крашенинникову
Задайте вопрос председателю комитета Госдумы Павлу Крашенинникову
15.04.2021 20:15
Рубрика: В мире

Чьи пули "правее"

Американская Фемида проявляет политическое чутье
Текст: Игорь Дунаевский
Российская газета - Федеральный выпуск № 82(8433)
Окружная прокуратура в американском штате Миннесота арестовала теперь уже бывшую полицейскую Ким Поттер, которая на днях при задержании застрелила темнокожего Данте Райта. После этого инцидента в городе Бруклин-Сентер и близлежащем Миннеаполисе вышли на улицы активисты движения Black Lives Matter (BLM).
Проходящий в этом здании в Миннеаполисе суд над экс-полицейским Дереком Шовином - зеркало того влияния, которое BLM-активисты оказывают на Фемиду. Фото: Getty Images Проходящий в этом здании в Миннеаполисе суд над экс-полицейским Дереком Шовином - зеркало того влияния, которое BLM-активисты оказывают на Фемиду. Фото: Getty Images
Проходящий в этом здании в Миннеаполисе суд над экс-полицейским Дереком Шовином - зеркало того влияния, которое BLM-активисты оказывают на Фемиду. Фото: Getty Images

За плечами Поттер 26 лет полицейской службы. В тот роковой день 11 апреля она с напарником остановила автомобиль за нарушение ПДД, за рулем которого сидел 20-летний Данте Райт. При проверке полицейские выяснили, что ранее был выдан ордер на его арест, и попытались его задержать, но тот не подчинился, вырвался, сел в машину и хотел уехать. Как заявили в полиции, Поттер, пытаясь остановить его, достала пистолет по ошибке, а на самом деле хотела использовать электрошокер. Выхватив оружие, она несколько раз выкриком предупредила Райта о том, что применит именно электрошокер (корпус некоторых моделей шокеров у американских полицейских выполнен в форме пистолета. - "РГ"). Спустя мгновение на показанном в суде видео грянули выстрелы и удивленный голос патрульной: "Ох, я же подстрелила его! Мне так жаль!". Поттер задержали. Ей вменяют непредумышленное убийство, за что по законам штата ей может грозить до 10 лет тюрьмы и 25 тысяч долларов штрафа.

Фото: GettyImages
Почему в Америке все очевиднее раскол общества

Разбирательство против Поттер примечательно тем, что является отражением глубоких сдвигов в мышлении американской Фемиды. В стране, где у населения на руках более 300 миллионов единиц только зарегистрированного оружия, не принято церемониться с теми, кто не подчиняется полиции. Менталитет, законы и правоприменительная практика в Америке таковы, что полицейских крайне сложно всерьез привлечь к ответственности за то, что те открывают огонь на поражение в угрожающих (по их оценке) ситуациях, даже если признают, что сделали это по ошибке. Например, по данным The New York Times, за последние пару десятков лет из 15 случаев, когда полицейские предположительно спутали оружие, только пятерым в итоге выдвинули обвинения, а приговор вынесли только троим. Но в последние годы под давлением активистов нарастает волна борьбы с насилием полицейских, которая в Америке идет рука об руку с борьбой против расовой дискриминации.

До сих пор в США полицейских крайне сложно всерьез привлечь к ответственности

Симптоматично, что на этой неделе министерство юстиции США заявило: следствие "не нашло никаких причин" возбуждать уголовное дело против полицейского, который в январе при беспорядках в Капитолии застрелил ветерана ВВС США Эшли Бэббит. Видеозаписей тех нашумевших событий множество. На кадрах видно, как безоружная женщина рядом с другими прорвавшимися в Капитолий сторонниками Дональда Трампа пыталась залезть через разбитое стекло в забаррикадированной двери в один из коридоров, когда с той стороны по ней открыли огонь . Как и в случае с Данте Райтом полицейские стреляли в человека, не подчинявшегося их требованиям, при этом в момент выстрелов безоружного. И, если судить по имеющимся в прессе данным, в момент выстрелов ни Бэббит, ни Райт прямой угрозы жизни полицейских или других людей не несли. Но Райт на страницах прессы, а с ее подачи - и в общественном сознании, пополняет список жертв полицейского произвола, а из Бэббит делают получившую по заслугам посягательницу на демократию. Кроме того, имя полицейского, застрелившего Бэббит, так до сих пор и не раскрывали, а патрульную Ким Поттер "сдали" практически сразу.

В мире США Беспорядки и протесты из-за убийства афроамериканца в США

Главное сегодня

Мишустин распорядился возвратить туристам деньги за аннулированные туры
В Совфеде пообещали Польше жесткий ответ на высылку российских дипломатов
Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией до 1 июня
В ФМБА научились прогнозировать распространение коронавируса
Захарова: Киев ведет информационную агрессию против РФ
МИД РФ: Россия хочет отношений с США на взаимовыгодной основе
США выбрали дату вывода своих войск из Афганистана