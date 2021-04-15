Окружная прокуратура в американском штате Миннесота арестовала теперь уже бывшую полицейскую Ким Поттер, которая на днях при задержании застрелила темнокожего Данте Райта. После этого инцидента в городе Бруклин-Сентер и близлежащем Миннеаполисе вышли на улицы активисты движения Black Lives Matter (BLM).

За плечами Поттер 26 лет полицейской службы. В тот роковой день 11 апреля она с напарником остановила автомобиль за нарушение ПДД, за рулем которого сидел 20-летний Данте Райт. При проверке полицейские выяснили, что ранее был выдан ордер на его арест, и попытались его задержать, но тот не подчинился, вырвался, сел в машину и хотел уехать. Как заявили в полиции, Поттер, пытаясь остановить его, достала пистолет по ошибке, а на самом деле хотела использовать электрошокер. Выхватив оружие, она несколько раз выкриком предупредила Райта о том, что применит именно электрошокер (корпус некоторых моделей шокеров у американских полицейских выполнен в форме пистолета. - "РГ"). Спустя мгновение на показанном в суде видео грянули выстрелы и удивленный голос патрульной: "Ох, я же подстрелила его! Мне так жаль!". Поттер задержали. Ей вменяют непредумышленное убийство, за что по законам штата ей может грозить до 10 лет тюрьмы и 25 тысяч долларов штрафа.

Разбирательство против Поттер примечательно тем, что является отражением глубоких сдвигов в мышлении американской Фемиды. В стране, где у населения на руках более 300 миллионов единиц только зарегистрированного оружия, не принято церемониться с теми, кто не подчиняется полиции. Менталитет, законы и правоприменительная практика в Америке таковы, что полицейских крайне сложно всерьез привлечь к ответственности за то, что те открывают огонь на поражение в угрожающих (по их оценке) ситуациях, даже если признают, что сделали это по ошибке. Например, по данным The New York Times, за последние пару десятков лет из 15 случаев, когда полицейские предположительно спутали оружие, только пятерым в итоге выдвинули обвинения, а приговор вынесли только троим. Но в последние годы под давлением активистов нарастает волна борьбы с насилием полицейских, которая в Америке идет рука об руку с борьбой против расовой дискриминации.

До сих пор в США полицейских крайне сложно всерьез привлечь к ответственности

Симптоматично, что на этой неделе министерство юстиции США заявило: следствие "не нашло никаких причин" возбуждать уголовное дело против полицейского, который в январе при беспорядках в Капитолии застрелил ветерана ВВС США Эшли Бэббит. Видеозаписей тех нашумевших событий множество. На кадрах видно, как безоружная женщина рядом с другими прорвавшимися в Капитолий сторонниками Дональда Трампа пыталась залезть через разбитое стекло в забаррикадированной двери в один из коридоров, когда с той стороны по ней открыли огонь . Как и в случае с Данте Райтом полицейские стреляли в человека, не подчинявшегося их требованиям, при этом в момент выстрелов безоружного. И, если судить по имеющимся в прессе данным, в момент выстрелов ни Бэббит, ни Райт прямой угрозы жизни полицейских или других людей не несли. Но Райт на страницах прессы, а с ее подачи - и в общественном сознании, пополняет список жертв полицейского произвола, а из Бэббит делают получившую по заслугам посягательницу на демократию. Кроме того, имя полицейского, застрелившего Бэббит, так до сих пор и не раскрывали, а патрульную Ким Поттер "сдали" практически сразу.