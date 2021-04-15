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15.04.2021 18:39
Рубрика: Культура

Как Каннский кинофестиваль борется за сохранение окружающей среды

Текст: Валерий Кичин
Дирекция Каннского международного кинофестиваля подтвердила, что его 74-й выпуск пройдет, как и было объявлено, с 6 по 17 июля, и сообщила, что, вступая в третье десятилетие века, фестиваль берет на себя новые обязательства по сохранению окружающей среды.
Фото: IAN LANGSDON/EPA Фото: IAN LANGSDON/EPA
Фото: IAN LANGSDON/EPA

Эти радикальные изменения коснутся всех сфер фестивальной жизни - будет переосмыслен весь механизм его работы. При этом фестиваль останется верным своей истории и традициям.

Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
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На 74-м фестивале будут осуществляться такие не имеющие прецедентов меры:

1. Официальные лимузины фестиваля будут снабжены электрическими или комбинированными двигателями.

2. На 50 процентов сокращается печатная рекламная и информационная продукция. Официальная программа и все пресс-материалы будут доступны только онлайн.

3. Полностью прекращается использование пластмассовых бутылок для воды (в 2019 году их число составило более 22 тысяч).

4. Наполовину сокращается количество "красных дорожек" для церемоний и на четверть - в районе Международной деревни.

5. Все предприятия питания, которые обслуживают фестивальные приемы, будут использовать свежие сезонные продукты местного производства, предлагать вегетарианские альтернативы блюдам и максимально сократят отходы.

6. Фестиваль обязуется довести до максимума число восстанавливаемых отходов.

7. Фестиваль сделает свой финансовый вклад в защиту окружающей среды, чтобы компенсировать неизбежный ущерб для нее - за счет взносов от всех аккредитованных на фестивале участников в размере 20 евро.

8. Будет максимально задействован общественный транспорт: им можно пользоваться, предъявив фестивальный бейдж.

Культура Кино и ТВ Мировое кино Кино и театр с Валерием Кичиным

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