Когда заработает единая система биометрической идентификации граждан?

Пять лет назад Банк России всколыхнул банковский сектор, заявив о старте работ над проектом "Единой биометрической системы" (ЕБС). Собственно говоря, это направление, по которому движется весь мир. Другое дело - как этой цели достигнуть.

По своей первоначальной идее система должна была позволить кредитным организациям осуществлять биометрическую идентификацию всех розничных клиентов, то есть нас с вами, для дистанционного оказания основных финансовых услуг. Никакого личного присутствия не нужно - очень удобно.

На первых порах ставка делалась на базовые продукты: кредиты и вклады, а также денежные переводы. В дальнейшем планы изменились, проект пережил несколько итераций, и в последней редакции платформа ЕБС уже получила статус государственной информационной системы: теперь она ориентирована не только на практически весь перечень финансовых сервисов, но и на оказание ключевых госуслуг. Задача, безусловно, актуальная и перспективная, и прошлый "коронавирусный" год продемонстрировал это со всей очевидностью.

Однако, как это не редко бывает, подвела реализация. В июле 2018 года единая система биометрической идентификации граждан, разработанная "Ростелекомом", была запущена. Казалось бы, дело оставалось за малым - собрать биометрические данные. Но как выяснилось, именно это и оказалось основным камнем преткновения. Для реализации амбициозных планов был задействован административный ресурс регулятора, и коммерческие банки в дополнение к ужесточившимся нормативным требованиям получили в нагрузку обязанность принимать биометрические данные в своих отделениях, а заодно и в обязательном порядке обслуживать клиентов, которые уже прошли идентификацию через ЕБС. К концу 2019 года кредитные организации должны были обеспечить сбор биометрии в 100% отделений, работающих с розничными клиентами. По заявлениям ЦБ, к осени этого года в системе было около 200 банков, почти 10 тысяч отделений по стране. Тем не менее, формальное масштабирование не помогло.

По данным из разных источников, к настоящему моменту, собрано от 170 до 260 тысяч "слепков". В результате к административным мерам уже подключились другие ведомства, которые якобы "грозят" 70 миллионам граждан, зарегистрированных в ЕСИА, закрыть удаленный доступ к ряду госуслуг, если они не пройдут биометрию.

Столь неспешные темпы сбора биометрических данных, конечно же, можно в очередной раз списать на низкую финансовую грамотность населения, на отсутствие заинтересованности части банков увеличивать свои затраты на оборудование офисов и персонал, а также, что немаловажно, их нежелание делиться собственной клиентской базой. И это выглядит логично, учитывая активные усилия ЦБ по строительству своего собственного финансового маркетплейса - с высокой вероятностью потенциальная прибыль от всеобщей цифровизации граждан там и осядет.

Однако, как показывает опыт "Сбербанка", который для своей собственной системы, по заявлениям менеджмента, собрал уже "несколько миллионов слепков" (точная цифра, к сожалению, не называется), сработать может как раз ориентированность на клиента и ставка на экосистемы. Когда ты в нормальной конкурентной борьбе предоставляешь не только стандартные банковские услуги, а решаешь целый спектр проблем клиента, сбор данных и развитие на этой Big Data новых сервисов осуществляется в десятки раз быстрее.

Выходит, что усилия ЦБ, Минцифры, нескольких десятков тысяч отделений кредитных организаций по всей стране, а теперь еще и далеко не маленькой сети МФЦ (центры предлагается подключить к сбору биометрии граждан уже в ближайшее время) проигрывают работе хоть и крупнейшего, но все-таки одного единственного Сбера?

В чем же основной недостаток административного подхода? В первую очередь, поражает нацеленность регулятора на повышение активности и расширение каналов сбора биометрических данных при отсутствии внятной повестки для самих граждан. Отсюда и вопросы, которые вызывает слабая работа с негативом. Так, все чаще звучит точка зрения о желании государства установить тотальную слежку за гражданами, хотя цель очевидна - упростить доступ к финансовым и государственным услугам.

Еще один типичный аргумент - риск утечки биометрических данных. Банковскую карту, как мы все понимаем, в случае чего легко заблокировать, с уникальной биометрией так не получится. Альтернативных объяснений целесообразности ЕБС в медиа-поле явно недостаточно.

При этом необходимость внедрения реально работающей системы дистанционной идентификации, видимо, вполне очевидна не только участникам банковского сообщества. Решение идеологов цифровизации выглядит вполне логично - не стоит нагнетать взаимоотношения регулятора и "Сбербанка", целесообразнее сформировать условия для консолидации лучших практик в данном направлении. Полагаем, объявленное на днях объединение Сбера и "Ростелекома", которое создаст новое СП "Цифровые технологии идентификации", вполне способно сдвинуть проект ЕБС с мертвой точки. В общем, будем надеяться, что с помощью биометрии в ближайшее время можно будет не только заказать чашку кофе, но и, действительно, воспользоваться широкой линейкой финансовых и сопутствующих сервисов. А государство при этом не будет жестко принуждать граждан к сдаче биометрии. Они сами должны понять, что мир движется по пути цифровых технологий и альтернативы этому нет.