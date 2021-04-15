Коляда стал пятым по итогам короткой программы на World Team Trophy

Российский фигурист Михаил Коляда показал пятый результат по итогам выступления в короткой программе на командном турнире World Team Trophy, который проходит в Японии.

Второй одиночник, представляющий Россию, 17-летний Евгений Семененко стал седьмым. Оба наших спортсмена показали безошибочное катание, набрав 93,42 балла и 88,86 балла соответственно, но существенно в сложности и презентации уступили лидерам мирового одиночного катания.

Короткую программу выиграл трехкратный и действующий чемпион мира американец Нейтан Чен (109,65). Замкнул тройку его соотечественник Джейсон Браун (94,86). Второе место у двукратного олимпийского чемпиона японца Юдзу Ханю (107,12).

Таким образом после первого дня командного чемпионата мира и трех видов программы сборная России в общем зачете World Team Trophy сохранила лидерство, которое нам принесли танцоры Виктория Синицина - Никита Кацалапов и одиночницы Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева. У нас на счету 49 баллов. Сборная США отстает совсем ненамного (47 баллов). На третьем месте держится Япония (42 балла).