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15.04.2021 14:21
Рубрика: Спорт

Коляда стал пятым по итогам короткой программы на World Team Trophy

Текст: Анна Козина
Российский фигурист Михаил Коляда показал пятый результат по итогам выступления в короткой программе на командном турнире World Team Trophy, который проходит в Японии.
Фото: Владимир Песня/РИА Новости Фото: Владимир Песня/РИА Новости
Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Второй одиночник, представляющий Россию, 17-летний Евгений Семененко стал седьмым. Оба наших спортсмена показали безошибочное катание, набрав 93,42 балла и 88,86 балла соответственно, но существенно в сложности и презентации уступили лидерам мирового одиночного катания.

Фото: Linnea Rheborg/Getty Images
Щербакова и Туктамышева упрочили лидерство сборной России на командном ЧМ

Короткую программу выиграл трехкратный и действующий чемпион мира американец Нейтан Чен (109,65). Замкнул тройку его соотечественник Джейсон Браун (94,86). Второе место у двукратного олимпийского чемпиона японца Юдзу Ханю (107,12).

Таким образом после первого дня командного чемпионата мира и трех видов программы сборная России в общем зачете World Team Trophy сохранила лидерство, которое нам принесли танцоры Виктория Синицина - Никита Кацалапов и одиночницы Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева. У нас на счету 49 баллов. Сборная США отстает совсем ненамного (47 баллов). На третьем месте держится Япония (42 балла).

Спорт Фигурное катание

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