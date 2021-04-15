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15.04.2021 12:25
Рубрика: Общество

Конкурс "Большая перемена" собрал уже более 500 тысяч участников

Текст: Ксения Колесникова
Школьники и студенты колледжей подали уже более 500 тысяч заявок на участие во втором сезоне конкурса "Большая перемена". Это проект президентской платформы "Россия - страна возможностей". Об этом сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на пресс-конференции в ТАСС.

"Очень активно идет подача заявок на участие в проекте "Большая перемена". С этого года в него включены не только старшеклассники, но и ученики 5-7 классов и студенты СПО. За первые несколько недель с момента старта поступило более 500 тысяч заявок, то есть только в одном детском конкурсе будет более 1 миллиона участников", - рассказал он.

Фото: Анна Косарь
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Напомним, "Большая перемена" проходит в трех категориях: для учеников 5-7 классов, 8-10 классов школ и для студентов колледжей. Подать заявку можно на платформе bolshayaperemena.online, регистрация для учеников 5-7 классов открыта до 20 мая, для учеников 8-10 классов и студентов СПО - до 15 июня 2021 года.

Для учеников 5-7 классов подготовлен специальный игровой трек, 600 финалистов получат путевки в МДЦ "Артек", где и пройдет финал конкурса, а 300 победителей смогут отправиться в "путешествие мечты" на поезде "Большой перемены" от Москвы до Владивостока и обратно.

Впервые вместе со школьниками в "Большой перемене" могут участвовать и студенты среднего профессионального образования. Победители среди учеников 8-10 классов и студенты колледжей получат денежные призы, которые смогут направить на образование и саморазвитие. 300 учеников 10 классов и 150 студентов 3 курсов среднего профобразования получат по 1 миллиону рублей, 300 учеников 8-9 классов и 150 студентов 1-2 курсов получат по 200 тысяч рублей.

Также к конкурсу могут присоединиться и иностранцы - подростки, изучающие русский язык и ориентированные на получение образования в России. Им будут доступны задания на русском языке, а призом для 100 победителей станет целевое обучение в российских вузах.

Общество Образование Президент Администрация Президента

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