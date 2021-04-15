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15.04.2021 18:14
Рубрика: Власть

Разобрали по составу

КС РФ уточнил порядок прекращения дел частного обвинения
Текст: Мария Голубкова ("Российская газета", Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 82(8433)
Конституционный суд РФ еще раз разъяснил судам порядок прекращения дел частного обвинения. Законодателю предписано изменить нормы Уголовно-процессуального кодекса так, чтобы обеспечить всестороннюю защиту прав граждан на судебную защиту.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

К делу майора полиции из Марьиной Рощи Анны Тихомоловой КС возвращается уже во второй раз. В 2015 году фигуранты одного из дел, которое вела Тихомолова, обвинили ее в побоях. Пока шел процесс, статья 116 УК РФ была декриминализована, и суд прекратил дело против Тихомоловой за отсутствием состава преступления. Но сотрудник полиции настаивала на оправдательном приговоре, поскольку обвинение "черных рейдеров" было ложным - и дошла до высшей юридической инстанции страны. В 2018 году КС запретил прекращать дела частного обвинения без согласия обвиняемых. Дело майора Тихомоловой отправили на новое рассмотрение и снова прекратили, на этот раз - в связи с неявкой без уважительных причин частного обвинителя, но снова за отсутствием в деянии состава преступления. В то время как сама Анна настаивает, что не было не просто состава, а события преступления, то есть она никого не била.

Фото: Serghei Turcanu / iStock
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- В ходе суда доказано, что более пяти лет я преследовалась группой лиц, одно их которых ныне осуждено, - указала Тихомолова. - Нарушены мои конституционные права, в то же время ложный обвинитель и такой же свидетель остались безнаказанными.

КС заявил, что УПК РФ различает отсутствие события преступления и отсутствие в деянии состава преступления: первое является полностью оправдательным, второе не исключает наступления негативных последствий, привлечения фигуранта к административной или материальной ответственности. Следовательно, уравнивать эти основания для прекращения уголовного преследования было бы неправильно.

УПК РФ различает отсутствие события преступления и отсутствие в деянии состава преступления

Судья также обратили внимание на особую природу дел частного обвинения: заявление потерпевшего по сути является обвинительным актом, но отказаться от него можно на любом этапе, в том числе простой неявкой на разбирательство. Суд при этом обязан прекратить рассмотрение дела, так как не является органом уголовного преследования и не выступает на стороне обвинения или защиты - и в деле остается некая "недосказанность".

Положения части первой статьи 24 УПК во взаимосвязи с другими статьями этого кодекса, регламентирующими прекращение уголовного дела или уголовного преследования, признаны не соответствующими Конституции. Законодателю поручено устранить несоответствие, а вплоть до внесения изменений в действующее законодательство неявку частного обвинителя суд обязан трактовать как отсутствие в деянии состава преступления. Дело Тихомоловой пересмотрят.

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