Креативная экономика - это всегда эксперимент

Фото: Предоставлено пресс-службой Роскультцентра

В 2019 году президент России дал старт кампании по созданию культурных кластеров в регионах в рамках нацпроекта "Культура". В декабре прошлого года глава государства поручил правительству проработать механизмы преобразования промышленных зон в креативные кластеры. Наши партнеры уже реализуют соответствующие проекты по обустройству этих территорий, в их числе, например, Rurban Creative Lab, победители которого смогут реализовать свои проекты при поддержке инвестора.

Однако для успешной реализации арт-кластеров и творческих резиденций требуется не только высокие нормативные акты, но и множество проработанных решений на местах - разрешение на ведение деятельности и эксплуатацию выбранных территорий, бюджетирование и возможность льготной аренды, дальнейшее развитие инфраструктуры. Пока не во всех регионах это отработано. В некоторых странах важным элементом поддержки являются также специальные агентства, которые служат посредниками между сообществом творческих предпринимателей и городскими властями, поддерживая баланс в этой сложной межотраслевой работе. Мы видим, что таким путем тоже идут субъекты, формируя агентства по развитию креативных индустрий в Москве, Якутии, ХМАО, Ульяновске.

Все 85 субъектов уникальны и у каждого свой путь развития креативной экономики. Универсальной схемы, которая была бы эффективна для каждого региона, к сожалению, не существует, но можно выделить ряд первостепенных шагов, и они будут верны как для регионального уровня, так и для федерального. Прежде всего, необходимо создавать институты поддержки и развития креативных индустрий - в виде АНО, фондов или межведомственных рабочих групп под кураторством глав субъектов. Кроме того, важно закрепить сам термин "креативные индустрии" на уровне официальных документов: пересмотреть реестр профессий министерства труда на предмет дополнений новыми специальностями, разобраться в ОКВЭД (общероссийском классификаторе видов экономической деятельности) и реестре отраслей, а также определить какие типы предприятий относятся к "креативным индустриям". После этого можно приступать к подготовке нормативных актов, законов, концепций. Последнее позволит поддержать креативные индустрии системно: льготной арендой, субсидиями, доступным кредитованием.

Эти решения особенно необходимы сейчас, когда творческие отрасли остро переживают последствия пандемии, а внимание к ним привлечено в том числе на глобальном уровне: ООН объявила 2021 год Международным годом креативной экономики.

С точки зрения роста и развития креативные стартапы немногим отличаются от технологических. Здесь точно так же работают инструменты инкубации, акселерации, венчурного финансирования. Творческие стартапы уже идут по этому пути, и проектов-акселераторов для их продвижения становится все больше. Особенно ярко они представлены в Москве и Якутии. В прошлом году Роскультцентр запустил две инициативы, нацеленные на интенсивное развитие предпринимателей и творцов из регионов - проекты Art Team и "Академия звука". Это тоже своего рода акселераторы.

И все же, на мой взгляд, в самой идее поддержки креативных стартапов есть известная трудность. Дело в том, что креативная экономика и прорывные идеи всегда подразумевает эксперименты и в творчестве, и в технологиях. Предугадать результат часто попросту невозможно. Между тем, существующие гранты и субсидии предполагают четкое описание продукта на выходе. Эту проблему каждый институт развития и творческий акселератор решает по-своему.

Креативные индустрии - самый молодой сегмент экономики. В буквальном смысле здесь работает молодежь, которой мы как ведомство призваны помогать. Сложность в том, что это не традиционная экономика, где опыт и экспертиза с небольшими изменениями передаются от старшего поколения младшему. Это новая реальность, новые профессии, новые навыки, новый рынок. Разумеется, встает вопрос о новом профессиональном образовании, которое поможет быть конкурентоспособным в этом мире. А глобальная перестройка образовательных стандартов - это всегда сложно и долго.

Самое быстрое решение - доступные бесплатные образовательные проекты по новым узкопрофильным навыкам. Дело в том, что в креативных индустриях стандарты образования не могут оперативно подстраиваться под запросы времени. Профессии, запросы рынка и требования работодателей меняются каждый день. Вузы не успевают адаптироваться к этому ритму и менять программу каждый год. В стране много талантливой и креативной молодежи, но ей не хватает необходимого набора навыков на стыке творчества и предпринимательства, умения не только генерировать идеи, но и воплощать их в форме рыночного продукта.

Рынок требует переосмысления образования и формирования новых стандартов, и мы в Роскультцентре решаем эту задачу, развивая обучающие и просветительские программы. И это тоже пример поддержки креативных индустрий государством, так как реализация этих проектов стала возможна благодаря содействию Росмолодежи, Фонда президентских грантов и Управления Президента РФ по общественным проектам,.