Курс рубля упал на фоне сообщений СМИ о новых санкциях США

Курс рубля снижается на фоне сообщений СМИ о возможности новых американских санкций в отношении России. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

В течение торговой сессии доллар вырос до 77,33 рубля, европейская валюта поднялась до 92,5 рубля.

В четверг агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на собственные источники, что в Вашингтоне разработали новые санкции в отношении России. Речь, в частности, идет о расширении черного списка, куда могут добавить 20 компаний и 12 физлиц. Кроме того, по данным агентства, США вышлют десять российских дипломатов.

Кроме того, Wall Street Journal сообщила о возможных санкциях против российского долга. Газета пишут, что президент Джо Байден уже с 14 июня запретит американским финансовым учреждениям покупать госдолг напрямую у Центробанка и Минфина России, а также у Фонда национального благосостояния.