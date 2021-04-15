Латвия испытывает проблемы с подготовкой к хоккейному ЧМ-2021

Все меньше времени остается до старта чемпионата мира по хоккею, который решением международной федерации хоккея (ИИХФ) пройдет в Латвии.

Турнир должен пройти с 21 мая по 6 июня этого года на двух площадках - "Арена Рига" и Олимпийский спортивный центр. Весь тренировочный процесс отдан ледовому холлу стадиона "Даугава".

Однако организаторы столкнулись с серьезными проблемами, о которых стали сообщать СМИ. В итоге президент Федерации хоккея Латвии (ФХЛ) Айгарс Калвитис вынужден был оправдываться в эфире местного телевидения.

Господин Калвитис выразил обеспокоенность в связи с недостаточной готовностью спортивной инфраструктуры:

- Действительно, нас серьезно беспокоит ситуация вокруг арены "Даугава", потому что ее нужно было сдать в эксплуатацию еще 17 марта. Это безобразие, но до сих пор там нет льда. Мы слышим лишь обещания, что его начинают заливать, но холл до сих пор не сдан в эксплуатацию.

Тем не менее президент ФХЛ выразил надежду, что организаторам международного первенства удастся завершить работы в установленные сроки.

Тем временем пресс-служба Федерации хоккея России сообщает, что 23 и 24 апреля национальная сборная России сыграет два матча против сборной Беларуси в рамках Еврочелленджа. Игры пройдут в Москве на Арене в Петровском парке.

Еврочеллендж - ежегодный международный турнир по хоккею с шайбой. Соревнования проходят в формате спаренных матчей и проводятся с 2011 года.

Игры Еврочелленджа традиционно проходят в апреле и служат этапом подготовки к чемпионату мира.