Легкую реактивную систему залпового огня разрабатывают в России

На вооружении российской армии может появиться новая легкая реактивная система залпового огня. Это оружие разрабатывают специалисты НПО "СПЛАВ", которое входит в концерн "Техмаш".

Как отмечает РИА Новости со ссылкой на исполнительного директора "НПК "Техмаш" Александра Кочкина, предполагается, что РСЗО будет устанавливаться на автомобиль и использовать 80-мм неуправляемые авиационные ракеты.

Собеседник агентства отметил, что мини-РСЗО уже была презентована и получила принципиальное одобрение со стороны военных.

"Военные рекомендовали автомобильное базовое шасси, а также задачи, которые должно решать на поле боя такое мини-РСЗО. За основу создания данного образца вооружения приняли неуправляемые авиационные ракеты типа С-8", - добавил Александр Кочкин.

С помощью этих ракет можно уничтожать живую силу, бронетехнику и защищенные объекты противника.

Также сообщается, что специалисты концерна в инициативном порядке ведут научно-исследовательскую работу, которая позволит определить технический облик РСЗО, создать и экспериментально испытать ее макет. Результаты испытаний предполагается получить в 2022 году.