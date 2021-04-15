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15.04.2021 12:13
Рубрика: Происшествия

Любовь Соболь приговорили к году исправительных работ условно

Текст: Иван Егоров
Мировой судья участка N276 района Новокосино признал Любовь Соболь виновной по ч. 2 ст. 139 УК РФ - в незаконном проникновении в жилище и назначил ей наказание в виде исправительных работ на срок один год с ежемесячным удержанием 10 процентов из зарплаты в доход государства. Об этом корреспонденту "РГ" сообщила пресс-секретарь Перовского суда Татьяна Павлюк.
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Однако, по ее словам, в соответствии со ст. 73 УК РФ суд пришел к выводу, что существует возможность исправления осужденной Соболь без реального отбывания наказания, и постановил считать назначенное наказание условным. Суд также обязал ее ежемесячно являться в специализированный государственный орган, исполняющий наказание в виде исправительных работ, и не менять без его уведомления место жительства и работы. А еще судья вынес частное постановление защите Соболь - адвокатам Владимиру Воронину и Татьяне Боженовой. Воронину - за то, что будучи адвокатом Соболь по соглашению он не явился на одно из заседаний. А Боженовой за то, что она самовольно покинула процесс.

По данным Следственного комитета, 21 декабря 2020 года Соболь неоднократно пыталась проникнуть в квартиру пожилой женщины в доме на востоке столицы, представившись сотрудником Роспотребнадзора. После того как ее не пустили, она обманула курьера, сказав, что она брошенная жена, а в квартире якобы ее маленький ребенок, с которым ей не дают общаться. По данным следствия, проникнув в квартиру, Соболь оттолкнула пенсионерку, ворвалась внутрь и начала все снимать на телефон. Она искала проживающего, по ее мнению, в квартире сотрудника спецслужб.

Происшествия Правосудие Суд

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