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15.04.2021 18:57
Рубрика: Экономика

На съедение львинкам

Магазины и кафе будут отдавать пищевые отходы насекомым
Текст: Татьяна Карабут
Российская газета - Федеральный выпуск № 82(8433)
В России появляются инновационные предприятия по переработке пищевых потерь. Но этого недостаточно: треть нереализованного продовольствия по-прежнему выбрасывается. Магазинам и общепиту проще выбросить еду, чем отдать ее на благотворительность или переработать. Для этого нужны изменения в законодательстве.

У нас уже работают или строятся несколько предприятий, которые с помощью насекомого "черная львинка" перерабатывают органические (в том числе пищевые) отходы в корм животных. Об этом в рамках на XXII Апрельской международной научной конференции НИУ ВШЭ рассказала сотрудник по связям отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) для связи с Россией Катерина Антоневич.

Фото: Татьяна Андреева
Операторы по обращению с отходами получат доступ к льготным кредитам

А, например, в некоторых магазинах организовываются вертикальные фермы: покупатель может сорвать прямо с "грядки" пучок укропа и тут же купить. Путь от поля до холодильника предельно короткий, и продукция не успевает портиться.

Задуматься всерьез о проблеме пищевых потерь заставила пандемия, когда во всем мире наблюдались перебои поставок продовольствия, говорит заместитель министра сельского хозяйства Оксана Лут. По ее словам, со стороны министерства помощь в сокращении этих потерь может заключаться в создании условий для переоснащения сельхозпредприятий и перерабатывающих заводов. Поставили высокотехнологичное оборудование - потери сократили.

Однако сейчас 59% пищевых потерь образуется уже на стадии продаж и потребления. Например, потери в ретейле могут достигать 50% в тех случаях, когда новый товар вводится в торговую матрицу, говорит директор Центра развития потребительского рынка Московской школы управления "Сколково" Илья Ломакин-Румянцев. При этом зачастую это добротная продукция. Но бизнесу проще выбросить ее, чем, например, направить на благотворительность. В прошлом году для таких случаев был снят налог на прибыль. Но осталась необходимость платить НДС 10-20%. Если отдавать отходы на корм животных, нужна экспертиза. Это стоит денег, процедура длится 30 дней. А хранить списанную продукцию можно не более трех дней.

Решение вопроса пищевых потерь на законодательном уровне позволило бы сохранить часть продукции: тем самым отчасти получилось бы стабилизировать цены на продукты и снять необходимость госрегулирования цен, считает завотделом исследований аграрных рынков Института аграрных исследований НИУ ВШЭ Наталия Карлова.

Инфографика "РГ" / Антон Переплетчиков / Татьяна Карабут
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