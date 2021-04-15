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15.04.2021 12:17
Рубрика: Власть

Матвиенко обсудила ситуацию в Карабахе со спикером парламента Армении

Текст: Галина Мисливская

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала стороны конфликта в Нагорном Карабахе воздерживаться от действий, способных разрушить установившийся в регионе хрупкий мир.

Фото: Мурад Оруджев/ РИА Новости
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В четверг она провела встречу с председателем Национального собрания Армении Араратом Мирзояном на полях Межпарламентской ассамблеи СНГ в Санкт-Петербурге.

"Сейчас главное - воздерживаться от каких-либо резких заявлений, поддерживать хрупкий, но все-таки мир, который сложился, и двигаться к окончательному урегулированию и снятию напряженности в регионе" , - сказала глава Совфеда.

"Главное, что остановлено кровопролитие, диалог был переведен в политическое мирное русло. Это победа здравомыслия. Сейчас очень важно продолжать такой же диалог с тем, чтобы шаг за шагом снимать оставшиеся острые вопросы. Безусловно, они имеют место быть", - подчеркнула председатель СФ.

Среди таких вопросов Матвиенко упомянула обмен пленными. "Россия изначально занимала позицию обмен всех на всех. Процесс идет. Если не ошибаюсь, более 50 армянских военнопленных вернулись на родину", - сказала она.

Власть Работа власти Внешняя политика Законодательная власть Совет Федерации Проблема Нагорного Карабаха

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