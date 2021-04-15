МИД Франции: Поддержка Украины не означает ее вступление в ЕС

То, что Брюссель поддерживает Киев в отношениях с Москвой, не означает вступление Украины в ЕС. Об этом заявил госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон.

"Можно иметь хорошие отношения с Украиной, можно поддерживать ее. Мы это делаем в ее сложной ситуации в отношениях с Россией, но это не означает вступление в ЕС", - заявил Бон в эфире радиостанции Radio J.

Напомним, что в 2020 году президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью словацкому изданию "Господарске новины", что Киев должен получить от ЕС конкретный сигнал о возможности вступления в организацию и что украинцам важно знать, что их усилия на этом направлении не бессмысленны.