МИД призвал Анкару воздержаться от поощрения воинственности Киева

Москва призывает власти Турции воздерживаться от шагов, стимулирующих воинственные устремления Киева. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В Анкаре хорошо известно о том, что поощрение из-за рубежа воинственной линии киевских властей вызывает у нас самую серьезную озабоченность", - заявила она в ходе брифинга. "Надеемся, что предостережение (главы МИД Сергея Лаврова, - прим. "РГ") было услышано", - добавила она.

Ранее Лавров призвал проанализировать воинствующие заявления Украины и не подпитывать милитаристские настроения киевского режима.

Дипломат подчеркнула, что подобные шаги могут спровоцировать ухудшение обстановки на юго-востоке Украины, и призвала всеми возможными дипломатическими способами вносить вклад в стабилизацию ситуации вокруг Донбасса.