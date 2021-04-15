Минцифры может ввести новые ограничения для зарубежных IT-площадок

Минцифры обсуждает возможность ограничений на размещение российской рекламы на зарубежных IT-площадках. По словам главы ведомства Максута Шадаева, подобные меры могут ввести в случае систематического нарушения российского законодательства.

"Мы сейчас обсуждаем, можно ли ограничивать размещение российскими юрлицами рекламы на этих площадках", - заявил министр на заседании комитета Госдумы по информационной политике.

По словам министра, в отличие от блокировок или ограничения доступа к ресурсы, такая мера не влияет на пользователя.

"Она влияет на экономику этой компании, и соответственно на ее экономическую мотивацию выполнять наши законы", - добавил Шадаев.