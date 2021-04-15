Минэкономразвития готовит предложения по созданию новых ОЭЗ

Минэкономразвития готовит предложения по совершенствованию критериев создания новых особых экономических зон (ОЭЗ). Такое поручение министерство получило от вице-премьера - полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева. Об этом стало известно на согласительном совещании по законопроектам, направленным на повышение эффективности и инвестиционной привлекательности ОЭЗ.

Это позволит повысить качество и глубину проработки инвестиционных проектов и заявок на создание ОЭЗ. Пока требования к минимальному количеству потенциальных инвесторов и минимальному объему заявляемых инвестиций при создании ОЭЗ не были формально установлены. В то же время, подавляющее большинство ОЭЗ, созданных в последние годы, соответствуют этим критериям. Для повышения "бюджетной" эффективности ОЭЗ Минэкономразвития России также предложено ввести требование о соотношении бюджетных и частных инвестиций в создание ОЭЗ.

В конце декабря прошлого года Минэкономразвития представило в правительство РФ законопроекты с поправками в закон об ОЭЗ, Налоговый кодекс и пр. Они предусматривают изменение целей создания, схемы управления и финансирования ОЭЗ, а также случаи их ликвидации; объединение промышленно-производственного и технико-внедренческого типов ОЭЗ; предоставление налоговых льгот резидентам ОЭЗ, исходя из видов экономической деятельности; упрощение порядка получения и лишения статуса резидента ОЭЗ и переход от установления перечня разрешенных видов деятельности к перечню запрещенных видов деятельности на территории ОЭЗ. Для резидента устанавливается возможность выкупа арендуемого участка только в случае выполнения условий соглашения об осуществлении деятельности в ОЭЗ. Закрепляется особенность обеспечения функционирования ОЭЗ, созданных на территории только Северо-Кавказского федерального округа, уже успешно применяемых на территориях опережающего социально-экономического развития на Дальнем Востоке и в инновационных научно-технологических центрах.

За 2020 год в России было создано 8 новых ОЭЗ. В Минэкономразвития на рассмотрении находятся еще 8 заявок, часть из которых регионы должны будут доработать в соответствии с новыми критериями. В частности, для создания ОЭЗ регионам потребуется заявить не менее пяти инвестпроектов с общим объемом инвестиций свыше 8 млрд рублей. При наличии одного или нескольких проектов на сумму свыше 20 млрд рублей требование к минимальному количеству инвесторов применяться не будет. В новые критерии также добавится требование к инвесторам о необходимости документального подтверждения финансирования.

Большинство предложений Минэкономразвития России были поддержаны, в том числе предложение о нераспространении запрета на производство и переработку в границах ОЭЗ этана и сжиженных углеводородных газов.

В отношении механизма изменения площади ОЭЗ была поддержана позиция Минюста России о необходимости рассмотрения данного вопроса на заседании межведомственной рабочей группы и установлении более четких критериев для принятия решения об изменении площади ОЭЗ.

По итогам совещания Юрий Трутнев дал поручение до 7 мая 2021 года доработать законопроекты.