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15.04.2021 13:31
Рубрика: Власть

Мишустин продлил меры поддержки туроператоров

Текст: Владимир Кузьмин
Премьер-министр Михаил Мишустин продлил на 2021 год и дополнил меры поддержки туроператоров, действовавшие в прошлом году.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock
Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Как поддержат туристов и туроператоров из-за закрытия Турции

Их освобождают от уплаты взносов в резервный фонд объединения туроператоров. Также для участников отрасли продлевается использование средств фонда персональной ответственности на возврат денег туристам за аннулированные зарубежные туры, которые были забронированы до 31 марта 2020 года включительно. Ежегодные взносы в фонд для туроператоров будут снижены - 0,25 вместо 1 процента. Перечислить их можно до 15 апреля 2022 года.

Изменены правила возврата туристам денег из фонда персональной ответственности. С двух недель до одного месяца увеличивается срок подачи уведомления о возврате туристам средств, которое туроператор направляет в объединение "Турпомощь". Это решение связано с тем, что на проведение необходимых расчетов туроператорам требуется больше времени.

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