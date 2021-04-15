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15.04.2021 14:43
Рубрика: Власть

Мишустин провел переговоры с премьером Ливана

Текст: Владимир Кузьмин
Россия намерена и дальше оказывать помощь Ливану в борьбе с COVID-19, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на переговорах с ливанским коллегой Саадом Харири. "Мы готовы в рамках этой работы продолжить взаимодействие и по борьбе с коронавирусной инфекцией. Мы вам оказывали гуманитарную помощь, поставили Ливану реагенты. Будем продолжать эту взаимную деятельность", - заверил он.

Ливан, по словам главы совета министров этой страны, переживает очень непростые социально-экономические условия, находится в трудной ситуации и рассчитывает на всестороннее содействие Москвы. "Вы уже оказываете нам соответствующую помощь в виде предоставления вакцин, которые мы активно используем для прививок, но хотелось бы нарастить это количество, особенно с учетом тех трудностей, с которыми сталкивается наша страна", - подчеркнул Харири.

Путин обсудил с Харири поставку российских вакцин в Ливан

Стороны уделили внимание восстановлению и развитию экономического сотрудничества. На фоне пандемии товарооборот между странами упал на 38 процентов и составляет около 320 миллионов долларов. "Нас эта ситуация не устраивает. Надо ее исправлять, наращивать взаимный товарооборот", - подчеркнул Мишустин.

В Ливане пока не сформировано правительство, которое могло бы приступить к необходимым стране переменам. "Когда это произойдет, мы будем нуждаться в рамках реализации этих реформ во внешней помощи, и в этом плане мы бы рассчитывали на привлечение инвестиций со стороны российских компаний в такие сферы, как электроэнергетика, инфраструктура, транспорт", - сказал премьер Харири.

Михаил Мишустин дополнительно предложил Бейруту самые современные цифровые технологии и сервисы в различных сферах экономики.

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