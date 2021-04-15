МВД: В 2020 году выросло число погибших в ДТП с нетрезвыми таксистами

Число ДТП, произошедших по вине нетрезвых водителей такси, в прошлом году увеличилось на 14,8%, а количество жертв таких аварий выросло на 137,5%. Такие данные сообщили в пресс-центре МВД РФ, отвечая на соответствующий запрос ТАСС.

Собеседник агентства обратил внимание, что доля погибших в таких автоавариях в три раза больше удельного веса количества ДТП с их участием. Отмечается, что водители легкового такси с признаками опьянения были виновны в подавляющем большинстве ДТП, в которых участвовали, - 89,5%.

Всего же, по данным МВД, в 2020 году в России произошло 3574 автоаварий с участием такси - это на 1,2% меньше, чем годом ранее. При этом таксисты были виновны почти в 63% ДТП. По данным министерства, рост автоаварий с такси зафиксирован в каждом четвертом регионе, а лидерами стали Пензенская, Самарская и Московская области.