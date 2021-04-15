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На компьютерах Apple запустили Windows 10 для ARM

Текст:   Виктория Чернышева
15.04.2021,  
14:24
Фото: Microsoft.com Фото: Microsoft.com
Фото: Microsoft.com

Corel представила новый пакет Parallels Desktop, предназначенный для запуска виртуальных машин на компьютерах Apple. Как уточняет The Verge, благодаря обновлению на устройствах, одновременно с программным обеспечением для Mac, можно работать с ARM-приложениями для Windows, а также с x86-программами.

Пока Windows 10 для ARM не поддерживает запуск x64-приложений, однако обещано, что скоро Microsoft добавит и эту возможность.

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Parallels Desktop на 60 процентов улучшает производительность компьютеров и увеличивает срок работы батареи (по сравнению с MacBook c на процессоре Intel). По данным Corel, благодаря обновлению можно сэкономить до 250 процентов энергии, а общая виртуальная производительность устройств увеличивается на 30 процентов.

Пока пользователи не могут установить на свои Mac лицензионную версию ARM Windows 10. Эта возможность доступна только для разработчиков программного обеспечения - они могут скачать обновление на сайте Microsoft Windows Insider.

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