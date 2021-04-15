Названа причина отстранения арбитра Лапочкина от футбольной деятельности

Российский судья Сергей Лапочкин отстранен от любой футбольной деятельности на 90 дней из-за того, что не сообщил УЕФА о попытке влияния на результат матча, сообщает championat.com.

Речь идет об игре Лиги Европы в 2018 году между французским "Бордо" и "Вентспилсом" из Латвии. Одна из сторон попыталась обратиться к Лапочкину с просьбой обеспечить необходимый результат.

"Лапочкин отказался, но не сообщил об этом УЕФА, что является нарушением. Поэтому он и отстранен от футбольной деятельности на время расследования", - сообщил источник.