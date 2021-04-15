Нужен ли России социальный рейтинг

После введения социального рейтинга в Китае и изучения этой новации в мире встал вопрос - насколько вероятно введение социального рейтингования, когда человеку назначают "индекс социальной полезности", в России?

- В СПЧ крайне настороженно относятся к возникновению параллельной закону и Конституции раздаче прав гражданам, - говорит советник президента России, председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев, - чем, по сути, и является социальный рейтинг. К тому же ситуация с социальными рейтингами пока толком непонятна и самим новаторам в Китае. И тем, кто этой системе нового социального мира учит и продвигает, и тем, кто ей оппонирует.

Валерий Фадеев в пример привел российские опыты введения рейтингов таксистам и таксистами - пассажирам, когда водители могут не приезжать на вызов к "плохому" пассажиру - требовательному, конфликтному или не дающему "на чай". И, наоборот, когда услугами таксиста отказываются пользоваться пассажиры, лишая его заработка.

Или ускоренное введение цифровых услуг в период самоизоляции карантинных мер против ковида, когда далеко не все могли освоить "цифру", что влекло рост спорных штрафов - на дорогах и в общественных местах.

И, наконец, как торжество абсурда, рассказ Михаила Зощенко "Хамство" 1926 года, когда обслуга отеля метила чемоданы клиентов отеля белым мелом. Жирный минус на чемодане означал, что гость не дает чаевые, и его игнорировали. Но, заметил глава СПЧ, "одно дело кредитный рейтинг, рейтинг сервисных услуг, когда мел можно стереть с чемодана, и принципиально иное, когда на основании цифрового рейтинга, навсегда занесенного в компьютер, человеку могут отказать в праве на работу, образовании, медицинском обслуживании, по сути - на жизнь".

В СПЧ крайне настороженно относятся к возникновению параллельной закону и Конституции раздаче прав гражданам, чем, по сути, и является социальный рейтинг

А социальный рейтинг, по наблюдениям правозащитников, уже доказал четыре риска нарушения прав и свобод человека - непрозрачность подсчета, отчужденность "цифры" как "черной метки", риск компрометации человека и двоевластие с законом. К тому же в США, где эксперимент с социальным рейтингованием проводился еще в 70-е годы в системе начального и среднего образования, показал его некорректность и невозможность ученика подняться вверх: "середняк" обрекался оставаться середняком или скатиться вниз по социальной лестнице, но лишался возможности закрепиться вверху.

В СПЧ свою задачу видят в том, чтобы обществом управляли все-таки не лайки и дизлайки как форма общественного, юридического и иного регулирования, а закон.

Поэтому рабочая группа СПЧ готовит набросок "Цифрового кодекса прав человека", куда могут войти или не войти социальные рейтинги. "Предмет надо тщательно изучать, - считает Валерий Фадеев, - чтобы понять - не повлечет ли введение социального рейтинга не только нарушение прав людей, но и расслоение общества, "двоевластие" с законом, а в итоге и подмены его "цифровым" иммунитетом искусственного интеллекта".