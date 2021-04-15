Обнародовал список приглашенных на похороны принца Филиппа

Список приглашенных на похороны супруга Елизаветы II герцога Эдинбургского Филиппа опубликован Букингемским дворцом. Из-за пандемии число участников траурной церемонии ограничено 30, хотя поначалу планировалось собрать 800 человек.

Как сообщает РИА Новости, в список вошла сама королева и четверо ее детей с мужьями и женами, восемь внуков с супругами. Остальные гости - родственники, не входящие в ближний круг монаршьей семьи: кузены королевы герцоги Глостерский и Кентский и ее кузина принцесса Александра, внучатый племянник принца Филиппа принц Баденский, родственник сестер принца Филиппа ландграф Гессенский, внук старшей сестры герцога Эдинбургского принц Филипп Гогенлоэ-Лангенбург и графиня Маунтбаттен - ближайший друг королевы и покойного герцога.

Все приглашенные обязаны соблюдать нормы социального дистанцирования, означающие, что королева будет сидеть в одиночестве.

"Во время службы небольшой хор из четырех человек исполнит музыкальные фрагменты, выбранные герцогом Эдинбургским", - говорится в официальном сообщении Букингемского дворца.