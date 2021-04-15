Один из создателей "Симпсонов" Эдвин Агилар умер в 46 лет

Аниматор Эдвин Агилар скончался 10 апреля в Лос-Анджелесе. Об этом сообщил Deadline, уточняя, что за два дня до смерти у художника случился повторный инсульт.

Эдвин давно был нездоров - его самочувствие неуклонно ухудшалось годами в результате проблем с сердцем и борьбы с диабетом.

We wanted to tell you about the amazing life of @TheSimpsons animator Edwin Aguilar.



Via @michaelordona https://t.co/4JAHM6zXQH pic.twitter.com/jKZs10exg0 — Los Angeles Times (@latimes) April 14, 2021

Агилар родился в 1974 году в Сальвадоре и с детства увлекался комиксами. В девять лет Эдвин, вместе с братом, сбежал из страны - в разгар гражданской войны. Поселился в Лос-Анджелесе. Далее поступил в колледж в Пасадене. Изучал анимацию в Санта-Монике. Работал над короткометражками для Warner.

В 1998-м влился в команду "Симпсонов", став соавтором более 110 эпизодов. Также на его счету "Симпсоны в кино", шоу "Облонги" и "Бриклберри".

У Эдвина остались жена и трое детей.