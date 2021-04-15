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Один из создателей "Симпсонов" Эдвин Агилар умер в 46 лет

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    15.04.2021, 11:01
Текст:   Олег Усков

Аниматор Эдвин Агилар скончался 10 апреля в Лос-Анджелесе. Об этом сообщил Deadline, уточняя, что за два дня до смерти у художника случился повторный инсульт.

Эдвин давно был нездоров - его самочувствие неуклонно ухудшалось годами в результате проблем с сердцем и борьбы с диабетом.

Агилар родился в 1974 году в Сальвадоре и с детства увлекался комиксами. В девять лет Эдвин, вместе с братом, сбежал из страны - в разгар гражданской войны. Поселился в Лос-Анджелесе. Далее поступил в колледж в Пасадене. Изучал анимацию в Санта-Монике. Работал над короткометражками для Warner.

В 1998-м влился в команду "Симпсонов", став соавтором более 110 эпизодов. Также на его счету "Симпсоны в кино", шоу "Облонги" и "Бриклберри".

У Эдвина остались жена и трое детей.

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