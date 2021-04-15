Новости

Следствие просит отправить под арест убийцу Альберта Рыжего 17:54
Названа причина отстранения арбитра Лапочкина от футбольной деятельности 17:48
Citigroup закроет розничный бизнес в России 17:48
Конституционный суд Молдавии разрешил президенту распустить парламент 17:47
В Петербурге начнут делать прививки от COVID-19 на дому 17:46
СК предупредил граждан об опасности телефонных мошенничеств 17:39
В Москве загорелся бизнес-квартал 17:38
Россия призвала Турцию не поощрять воинственность Киева 17:37
Володин направил на благотворительность более половины доходов 17:33
Суд начал процедуру банкротства книжной сети "Республика" 17:29
МИД призвал Анкару воздержаться от поощрения воинственности Киева 17:23
ФМБА увеличило заготовку плазмы крови в 2020 году 17:23
Получивший травму на турнире 12-летний прыгун в воду вышел из комы 17:22
В России введут уголовную ответственность за утечку персональных данных 17:15
Глава Крыма назвал новые санкции США "обычной историей" 17:09
В Петербурге прохожая избила школьницу на детской площадке 16:49
Минцифры может ввести новые ограничения для зарубежных IT-площадок 16:40
Джабаров: Санкции нашу экономику не пошатнут 16:36
Хранить документы можно будет в новом приложении Минцифры 16:26
Захарова: Посол США вызван в МИД РФ в свете санкций Вашингтона против Москвы 16:12
Умерла актриса из "Двойного обгона" Наталья Гущина 16:06
Видео: Горящую деревню во Владимирской области тушит вертолет Ми-8 15:55
Байден подписал указ о введении санкций против России 15:53
Джабаров: Россия зеркально ответит на высылку дипломатов из США 15:53
Умерла актриса из "Знатоков" Светлана Алексеева 15:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Будут ли штрафовать автовладельцев за использование шин не по сезону
Будут ли штрафовать автовладельцев за использование шин не по сезону
Опрос "РГ": Есть ли у вас в школе второй иностранный язык
Опрос "РГ": Есть ли у вас в школе второй иностранный язык
Задайте вопрос председателю комитета Госдумы Павлу Крашенинникову
Задайте вопрос председателю комитета Госдумы Павлу Крашенинникову
15.04.2021 17:25
Рубрика: Спорт

Разошлись по парам

Определились полуфиналисты Лиги чемпионов
Текст: Артур Нанян
Стали известны полуфинальные пары Лиги чемпионов. В этой стадии болельщиков ждут две топ-вывески: "Реал" - "Челси" и "Пари Сен-Жермен" - "Манчестер Сити".
"Реал" в 14-й раз сыграет в полуфинале главного eврокубка. Фото: EPA

Мадридский суперклуб выбил из турнира "Ливерпуль", победив его дома 3:1, а затем не пропустив на выезде - 0:0. К слову, "Реал" впервые с момента ухода из команды Криштиану Роналду в 2018 году примет участие в полуфинале Лиги чемпионов. В целом это будет 14-й раз, когда "сливочные" сыграют в 1/2 финала главного еврокубка, что является абсолютным рекордом.

Удивительно, как подопечные Зинедина Зидана умеют собраться в решающий отрезок сезона. "Реал" не только мчится к очередному титулу Лиги чемпионов, но и продолжает биться за "золото" национального первенства. Еще недавно мадридцы отставали от лидера "Атлетико" более чем на десять очков, а сейчас у "матрасников" фора лишь в один балл.

- Мы заслужили пройти дальше в Лиге чемпионов. Благодаря этому команда получила заряд энергии на концовку сезона. Однако "Реал" пока еще ничего не выиграл. За последнюю неделю ребята провели три действительно важных матча и добились в них успеха. Горжусь характером своих футболистов, - подчеркнул главный тренер "Реала" Зинедин Зидан.

Мадридский "Реал" не только мчится к очередному титулу Лиги чемпионов, но и продолжает биться за "золото" в национальном чемпионате

Не без труда, но в полуфинал пробился также "Манчестер Сити". После домашней победы над "Боруссией" (2:1) в Дортмунде английская команда уступала в счете 0:1 до начала второго тайма, но после перерыва забила два мяча и прошла дальше - 2:1. "Горожане" впервые при Хосепе Гвардиоле и второй раз в истории сыграют в полуфинале Лиги чемпионов. Сам Гвардиола повторил рекорд Жозе Моуринью, в восьмой раз выйдя в полуфинал турнира.

Добавим, что матчи "Реал" - "Челси" и "ПСЖ" - "Манчестер Сити" пройдут 27/28 апреля и 4/5 мая.

Опубликовано расписание полуфинальных матчей Лиги чемпионов
Тем временем

На выходных состоятся матчи 26-го тура чемпионата России. Главным событием уикенда станет встреча "Краснодара" с "Зенитом". В случае победы питерский клуб еще больше приблизится к завоеванию третьего подряд "золота", а южане рискуют потерять всякие шансы на попадание в еврокубковую зону. Напомним ситуацию в верхней части таблицы: лидирует в турнире "Зенит" (54 очка), далее идут "Спартак" (47), "Локомотив", ЦСКА (по 46), "Рубин", "Динамо" (по 43).

Спорт Футбол Лига чемпионов УЕФА Спорт Футбол Чемпионат России Лига чемпионов 2020/2021 Чемпионат России по футболу 2020/2021

Главное сегодня

Захарова: Посол США вызван в МИД РФ в свете санкций Вашингтона против Москвы
Путин потребовал избавить людей от унизительной бюрократии
В России введут уголовную ответственность за утечку персональных данных
Мишустин продлил меры поддержки туроператоров
Завальный: Газ по "Северному потоку-2" могут пустить этим летом
Сборная России по футболу сыграет с Польшей и Болгарией перед Евро-2020
В Токио запустили обратный отсчет 100 дней до Олимпиады