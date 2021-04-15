Стали известны полуфинальные пары Лиги чемпионов. В этой стадии болельщиков ждут две топ-вывески: "Реал" - "Челси" и "Пари Сен-Жермен" - "Манчестер Сити".

"Реал" в 14-й раз сыграет в полуфинале главного eврокубка. Фото: EPA

Мадридский суперклуб выбил из турнира "Ливерпуль", победив его дома 3:1, а затем не пропустив на выезде - 0:0. К слову, "Реал" впервые с момента ухода из команды Криштиану Роналду в 2018 году примет участие в полуфинале Лиги чемпионов. В целом это будет 14-й раз, когда "сливочные" сыграют в 1/2 финала главного еврокубка, что является абсолютным рекордом.

Удивительно, как подопечные Зинедина Зидана умеют собраться в решающий отрезок сезона. "Реал" не только мчится к очередному титулу Лиги чемпионов, но и продолжает биться за "золото" национального первенства. Еще недавно мадридцы отставали от лидера "Атлетико" более чем на десять очков, а сейчас у "матрасников" фора лишь в один балл.

- Мы заслужили пройти дальше в Лиге чемпионов. Благодаря этому команда получила заряд энергии на концовку сезона. Однако "Реал" пока еще ничего не выиграл. За последнюю неделю ребята провели три действительно важных матча и добились в них успеха. Горжусь характером своих футболистов, - подчеркнул главный тренер "Реала" Зинедин Зидан.

Мадридский "Реал" не только мчится к очередному титулу Лиги чемпионов, но и продолжает биться за "золото" в национальном чемпионате

Не без труда, но в полуфинал пробился также "Манчестер Сити". После домашней победы над "Боруссией" (2:1) в Дортмунде английская команда уступала в счете 0:1 до начала второго тайма, но после перерыва забила два мяча и прошла дальше - 2:1. "Горожане" впервые при Хосепе Гвардиоле и второй раз в истории сыграют в полуфинале Лиги чемпионов. Сам Гвардиола повторил рекорд Жозе Моуринью, в восьмой раз выйдя в полуфинал турнира.

Добавим, что матчи "Реал" - "Челси" и "ПСЖ" - "Манчестер Сити" пройдут 27/28 апреля и 4/5 мая.

Тем временем

На выходных состоятся матчи 26-го тура чемпионата России. Главным событием уикенда станет встреча "Краснодара" с "Зенитом". В случае победы питерский клуб еще больше приблизится к завоеванию третьего подряд "золота", а южане рискуют потерять всякие шансы на попадание в еврокубковую зону. Напомним ситуацию в верхней части таблицы: лидирует в турнире "Зенит" (54 очка), далее идут "Спартак" (47), "Локомотив", ЦСКА (по 46), "Рубин", "Динамо" (по 43).