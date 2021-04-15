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14.04.2021 22:51
Рубрика: Общество

И пандемия нас не возьмет

Около 40 процентов россиян считают свое здоровье хорошим
Текст: Татьяна Батенёва
Российская газета - Спецвыпуск № 81(8432)
Несмотря на то что пандемия коронавируса нового типа в нашей стране продолжается, хотя в разных регионах с разными темпами, самооценка населением состояния своего здоровья остается стабильной.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Причем как на подъеме пандемии, так и на пике заболеваемости и в период ее спада. Это подтверждают всероссийские опросы, проведенные Центром исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ. В августе, октябре и декабре 2020 года вопрос о том, как они оценивают собственное здоровье, задавали россиянам старше 18 лет (объем выборок - по 2000 человек, метод сбора данных - личное интервью face-to-face).

Опрос: Большинство россиян не довольны своей зарплатой

В эти месяцы около половины взрослых россиян считали свое здоровье средним, около 40 процентов - хорошим или очень хорошим и почти 8 процентов - плохим или очень плохим. Большинство (78 процентов) признались, что тратят на поддержание здоровья мало времени. Много на эти цели тратит лишь каждый пятый (21 процент).

Хорошим свое здоровье называют преимущественно мужчины, люди в возрастной группе 18-40 лет, выпускники вузов, жители городов-миллионников, а также не состоящие в браке, имеющие детей и финансовые возможности удовлетворять свои основные потребности.

Среди женщин больше тех, кто считает свое здоровье средним (54 процента) и плохим (14 процентов). Хуже выглядит ситуация с поколением старше 66 лет: "средние" оценки ставят 63 процента, "плохие" - 25. В сельском населении хорошее здоровье, по их мнению, имеет треть жителей (33-38 процентов). В Санкт-Петербурге - половина населения (51 процент), в Москве - 46 процентов. При этом в столице больше тех, кто на самочувствие жалуется.

Самооценки связаны и с отношением к жизни: хорошим здоровьем отличаются 42 процента счастливых и лишь четверть тех, кто считает себя несчастливыми

- Даже плохое самочувствие не приводит к тотальному отказу от помощи другим, - комментирует результаты опроса директор ЦИГО и НС Ирина Мерсиянова. - И среди этих людей каждый второй отмечал, что в 2019 году практиковал хотя бы один из видов помощи: делал пожертвования, был донором, помогал вещами. Помогать же незнакомым позволяло хорошее здоровье. Его обладатели чаще были в составе добровольцев-активистов, при этом реже соблюдали социальное дистанцирование и самоизоляцию.

Инфографика "РГ" / Александр Чистов / Татьяна Батенева
Общество Здоровье Общество Соцсфера Социология

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