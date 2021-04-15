Песков назвал условие визита Путина в Сербию

Президент России Владимир Путин отправится с визитом в Сербию, когда позволит эпидемиологическая ситуация. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков подтвердил, что есть такое приглашение. "Президент очень дорожит нашими братскими и партнерскими отношениями", - отметил он.

"И, разумеется, как только эпидемиологическая ситуация будет позволять, то очень быстро по дипломатическим каналам согласуют сроки такого визита", - заверил Песков.

Сегодня президент Сербии заявил журналистам о надежде на то, что Владимир Путин приедет в Белград до конца этого года.