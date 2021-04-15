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15.04.2021 13:02
Рубрика: Общество

Песков оценил спрос на вакцину от коронавируса в России

Текст: Кира Латухина

Пока спрос в России на прививки от коронавируса оставляет желать лучшего, но он уже растет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов. Прививка Владимира Путина оказала очень позитивный эффект во многих городах.

Фото: iStock
Прививка от коронавируса войдет в нацкалендарь вакцинации

Вакцины в обороте достаточно​, инфраструктура по распространению работает "абсолютно удовлетворительно", оценил Песков.

"Действительно, спрос оставляет желать лучшего, но будет повышаться​​​. Все-таки он постепенно повышается", - отметил пресс-секретарь президента.

В Кремле не могут анализировать причины этого, пояснил Песков, переадресовав журналистов к медикам, к тем, кто анализирует востребованность в целом прививок, которые содержатся в национальном календаре и отношение населения к ним. "Во всех странах разное соотношение, но еще раз повторяю, что надеемся все-таки в этом плане динамика будет набирать обороты", - добавил он.

На вопрос, будет ли от прививки президента "мобилизующий эффект", Песков сказал: "Я уверен, что будет, но главнее то, что уже есть. Во многих городах после того, как Путин сделал первый укол, его личный пример дал очень позитивный эффект".

Общество Здоровье Власть Работа власти Внутренняя политика Президент Вакцинация от коронавируса

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