Песков оценил спрос на вакцину от коронавируса в России

Пока спрос в России на прививки от коронавируса оставляет желать лучшего, но он уже растет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов. Прививка Владимира Путина оказала очень позитивный эффект во многих городах.

Вакцины в обороте достаточно​, инфраструктура по распространению работает "абсолютно удовлетворительно", оценил Песков.

"Действительно, спрос оставляет желать лучшего, но будет повышаться​​​. Все-таки он постепенно повышается", - отметил пресс-секретарь президента.

В Кремле не могут анализировать причины этого, пояснил Песков, переадресовав журналистов к медикам, к тем, кто анализирует востребованность в целом прививок, которые содержатся в национальном календаре и отношение населения к ним. "Во всех странах разное соотношение, но еще раз повторяю, что надеемся все-таки в этом плане динамика будет набирать обороты", - добавил он.

На вопрос, будет ли от прививки президента "мобилизующий эффект", Песков сказал: "Я уверен, что будет, но главнее то, что уже есть. Во многих городах после того, как Путин сделал первый укол, его личный пример дал очень позитивный эффект".