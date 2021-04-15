Песков прокомментировал решение США не отправлять корабли в Черное море

Говорить о разрядке напряженности в вопросе Украины после того, как США не стали оправлять свои корабли в Черное море, пока рано. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу подтвердил, что США "устно сказали, что проход кораблей отменен", но у них есть еще три дня, чтобы изменить свое решение.

Песков добавил, что любые военные заявления ведут к очередному витку напряжения, так что пока говорить о разрядке ситуации преждевременно.