Плохая гигиена полости рта оказалась губительной для мозга

Новости

Рослесхоз: Найден способ сократить расходы на борьбу с шелкопрядом 15:08
В Челябинске запретили взимать земельный налог с хозяев аттракционов 15:05
В Вологодском районе из-за паводка эвакуируют жителей поселков 15:04
В Афинах открылся офис ВОЗ по вопросам качества медицинской помощи 14:42
В Москву придут первые весенние грозы 14:33
Чистые волосы и строгие украшения: В Серове ввели дресс-код для чиновников 14:30
Сенаторы займутся защитой молодежи от деструктивного влияния в период выборов в ГД 14:29
СМИ: Канцлер ФРГ Меркель привьется от коронавируса 16 апреля 14:25
В Выборгском заливе обнаружен разлив маслянистой жидкости 14:23
Видеотрансляция: Путин проводит заседание президиума Госсовета и АСИ 14:23
Датчане требуют компенсаций за побочные эффекты от вакцины от AstraZeneca 14:20
В Дагестане скончался писатель Камал Абуков 14:12
В Москве задержали двоих обвиняемых в нападении на профессора МГУ в 2002 году 14:07
Житель Башкирии получил срок за ложное сообщение о взрыве 14:04
"Скопинского маньяка" обязали являться в полицию еженедельно 14:02
В ФАС рассказали о мерах по сдерживанию роста тарифов на услуги ЖКХ 13:58
На Урале местные власти оплатят похороны погибших при пожаре детей 13:58
Пекин накрыла песчаная буря 13:55
Хуснуллин призвал для экономии заранее купить материалы для возведения дорог 13:50
Юрий Лоза прокомментировал смерть солиста "Песняров" Борткевича 13:49
Путин обсудил с Харири поставку российских вакцин в Ливан 13:46
Правительство выделит более 2 млрд рублей на сельское хозяйство 13:37
Песков назвал условие визита Путина в Сербию 13:34
Сбербанк снизил ставку по программе льготной ипотеки 13:31
Песков заявил об отсутствии побочных эффектов у Путина после прививки 13:17
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос о вакцинации против COVID-19 и вакцине "ЭпиВакКорона"
Задайте вопрос о вакцинации против COVID-19 и вакцине "ЭпиВакКорона"
Опрос "РГ": Есть ли у вас в школе второй иностранный язык
Опрос "РГ": Есть ли у вас в школе второй иностранный язык
Задайте вопрос председателю комитета Госдумы Павлу Крашенинникову
Задайте вопрос председателю комитета Госдумы Павлу Крашенинникову
15.04.2021 15:07
Рубрика: Общество

Плохая гигиена полости рта оказалась губительной для мозга

Текст: Тимур Алимов

Заболевания пародонта, зачастую возникающие из-за недостаточной гигиены ротовой полости, повышают риск развития слабоумия и болезни Альцгеймера. Об этой взаимосвязи заявили ученые из Университета Нью-Йорка, которые проанализировали влияние микрофлоры на уровень бета-амилоидов. Выводы исследователей опубликованы в издании Alzheimer's Association.

Фото: pixabay.com
Неврологи изучили "клетки-зомби", оживающие после смерти человека

Как пояснили авторы работы, пародонтальные бактерии, особенно при воспалительных процессах, проникают в системное кровообращение и поражают различные части организма, включая сердце, суставы и печень. Ряд предыдущих исследований, в том числе и на мышах, показал, что патогены из ротовой полости могут поражать мозг.

В исследовании приняли участие 48 "когнитивно здоровых" пожилых людей, выбранных случайным образом из 250 кандидатов. Все они предварительно прошли стандартные медицинские обследования, включая психиатрическое и нейропсихологическое. Для анализа у них были отобраны образцы поддесневых бактерий из четырех самых глубоких пародонтальных карманов. Полученные показатели микрофлоры затем сравнивались с данными о наличии амилоидов и нейрофибриллярных скоплений в спинномозговой жидкости. Таким образом ученые установили соотношение вредных и здоровых бактерий.

У 22 участников исследования - "амилоид-положительных" - патогенные микроорганизмы в ротовой полости преобладали над полезными, а показатели бета-амилоидов в их спинномозговой жидкости превышали пороговые значения. У 26 пожилых людей, названных "амилоид-отрицательными", состояние пародонта было сбалансированным, при этом уровень бета-амилоидов не превышал нормы.

Фото: pixabay.com
Старое средство от диабета оказалось способным лечить рак

- Существуют данные, что накопление бляшек бета-амилоида в головном мозге является первым патологическим признаком болезни Альцгеймера. Он начинается в доклинической фазе, еще за десятилетия до когнитивной дисфункции. Механизмы, с помощью которых развивается патология, не совсем изучены. А полученные нами результаты указывают, что дисбактериоз в полости рта может быть одним из них, - заявила ведущий автор исследования, доктор медицинских наук Анджела Р. Камер.

Она добавила, что группа ученых под ее руководством проведет дополнительные исследования, которые позволят прояснить роль пародонтальной микрофлоры на прогрессирование амилоидоза и последующих дегенеративных процессов в головном мозге.

Общество Здоровье Все о работе мозга

Главное сегодня

Видеотрансляция: Путин проводит заседание президиума Госсовета и АСИ
Завальный: Газ по "Северному потоку-2" могут пустить этим летом
Песков заявил об отсутствии побочных эффектов у Путина после прививки
Мишустин продлил меры поддержки туроператоров
Косачев прокомментировал доклад разведки США о глобальных угрозах
Победа во Всероссийской олимпиаде: Секреты московских школьников
Как отличить COVID-19 от сезонной аллергии