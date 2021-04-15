Плохая гигиена полости рта оказалась губительной для мозга

Заболевания пародонта, зачастую возникающие из-за недостаточной гигиены ротовой полости, повышают риск развития слабоумия и болезни Альцгеймера. Об этой взаимосвязи заявили ученые из Университета Нью-Йорка, которые проанализировали влияние микрофлоры на уровень бета-амилоидов. Выводы исследователей опубликованы в издании Alzheimer's Association.

Как пояснили авторы работы, пародонтальные бактерии, особенно при воспалительных процессах, проникают в системное кровообращение и поражают различные части организма, включая сердце, суставы и печень. Ряд предыдущих исследований, в том числе и на мышах, показал, что патогены из ротовой полости могут поражать мозг.

В исследовании приняли участие 48 "когнитивно здоровых" пожилых людей, выбранных случайным образом из 250 кандидатов. Все они предварительно прошли стандартные медицинские обследования, включая психиатрическое и нейропсихологическое. Для анализа у них были отобраны образцы поддесневых бактерий из четырех самых глубоких пародонтальных карманов. Полученные показатели микрофлоры затем сравнивались с данными о наличии амилоидов и нейрофибриллярных скоплений в спинномозговой жидкости. Таким образом ученые установили соотношение вредных и здоровых бактерий.

У 22 участников исследования - "амилоид-положительных" - патогенные микроорганизмы в ротовой полости преобладали над полезными, а показатели бета-амилоидов в их спинномозговой жидкости превышали пороговые значения. У 26 пожилых людей, названных "амилоид-отрицательными", состояние пародонта было сбалансированным, при этом уровень бета-амилоидов не превышал нормы.

- Существуют данные, что накопление бляшек бета-амилоида в головном мозге является первым патологическим признаком болезни Альцгеймера. Он начинается в доклинической фазе, еще за десятилетия до когнитивной дисфункции. Механизмы, с помощью которых развивается патология, не совсем изучены. А полученные нами результаты указывают, что дисбактериоз в полости рта может быть одним из них, - заявила ведущий автор исследования, доктор медицинских наук Анджела Р. Камер.

Она добавила, что группа ученых под ее руководством проведет дополнительные исследования, которые позволят прояснить роль пародонтальной микрофлоры на прогрессирование амилоидоза и последующих дегенеративных процессов в головном мозге.