Почему зарубежные перелеты подорожали в разы

Цены на зарубежные перелеты в среднем выросли на 10-30%, а по некоторым направлениям в разы, сообщили агрегаторы. Повлиять на стоимость могло ограничение авиарейсов в Турцию, но судить о ситуации в целом по отдельным направлениям нельзя, говорят эксперты.

Цены на прямые перелеты в мае-июне 2021 года из Москвы в Каир (Египет) за последнюю неделю выросли на 9%, в Дубай (ОАЭ) - на 16%, в Ларнаку (Кипр) - на 30%, рассказали "Российской газете" в компании Tutu.ru. Аналитики сравнивали данные по минимальным ценам при поиске 5-6 апреля и 12-13 апреля. В итоге сейчас стоимость билетов, например, в Дубай на прямые рейсы в одну сторону стартует от 23,8 тысячи рублей, в Каир - от 17,3 тысячи рублей. Цена на перелеты с пересадками изменилась меньше. Стоимость авиабилетов в Афины, Салоники, Каир, Дубай выросла в пределах только 7%. Например, перелет в Дубай с пересадкой обойдется от 17,5 тысячи рублей.

Схожие данные приводят в Aviasales. Например, авиабилеты с пересадкой в Тунис подорожали на 100% и сейчас стоят от 40 тысяч рублей, в Иорданию - на 129%, улететь можно за 26 тысяч рублей. При этом прямых рейсов на Кипр сейчас нет, улететь можно с пересадкой, но россиян это не останавливает.

По сравнению с прошлой неделей число поисков билетов на Кипр выросло на 82%, отмечают в Tutu.ru. Ищут россияне билеты и в другие страны, с которыми официально прямое авиасообщение приостановлено. Например, билеты в Черногорию стали запрашивать в два раза чаще, а в Израиль - в три раза чаще.

Именно высокий спрос толкает цены вверх. Во всех туристических странах, с которыми Россия восстановила авиасообщение, кроме Турции и Танзании, действуют лимиты на въезд туристов, так что перераспределить поток нельзя, поясняет вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин.

Авиабилеты с пересадкой в Тунис подорожали на 100% и сейчас стоят от 40 тысяч рублей, в Иорданию - на 129%, улететь можно за 26 тысяч рублей, билеты на Кипр подорожали на 28%, до 50 тысяч рублей

Но определить, какие именно авиакомпании повышают стоимость перелетов, агрегаторы не могут. Получается, как говорят эксперты, "средняя температура по больнице". "Если брать отдельные направления, даты и даже часы вылета, билеты могут быть выкуплены, тогда возможны скачки цен", - замечает руководитель портала "Авиа.ру" Роман Гусаров.

Система ценообразования работает следующим образом. Например, на сайте лоукостера "Победа" есть предложение улететь в Ларнаку 17 апреля экономклассом за 92 тысячи рублей на человека в одну сторону, но на 24 апреля билет стоит уже 35 тысяч рублей, а на 16 мая - 16 тысяч рублей.

Зато цены на перелеты по России, даже на майские праздники, почти не изменились. Например, перелеты из Москвы в Калининград и Симферополь за последнюю неделю выросли всего на 1-2%, а в Сочи вообще снизились почти на 2%, уточняют агрегаторы.

При этом в минтрансе ранее указывали, что информация агрегаторов не может расцениваться как реальное положение дел. Билеты на апрель, май и июнь 2021 года по России по сравнению с аналогичным периодом 2019 года в среднем продавались на 7% дешевле.

Не повышались цены и на пакетные туры на российские курорты в этом году, говорит генеральный директор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин. Представитель туроператора "Алеан" также заверил "РГ", что стоимость туров в этом году не выросла по сравнению с 2019 годом. Зато отели "пять звезд" повысили цены на 30-50%, отметил вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов.

Любая редкость на рынке приводит к повышению цен, говорит научный руководитель Института экономики РАН, член-корреспондент РАН Руслан Гринберг. Если закрываются какие-то маршруты, понятно, что другие будут дорожать. В рыночной экономике бизнес ориентирован на прибыль. А если государство хочет как-то помочь путешественникам, оно должно доплачивать за поездки, говорит эксперт.

Конечно, субсидировать россиянам перелеты за границу нецелесообразно. На это идут сами зарубежные страны. Например, та же Турция в прежние годы платила туроператорам от 10 до 60 долларов за каждого прибывшего в апреле и мае россиянина. Так или иначе субсидируют въездные рейсы Хорватия, Марокко, Израиль , Греция, Италия и Кипр, отмечает Горин. Практику финансовой поддержки въездного туризма применяют самые разные, причем и так довольно популярные в туристическом плане страны, добавляет он.

В России сейчас субсидии работают на внутренних перелетах, делая их доступнее, говорит Гринберг. Но закрытие Турции все же привело к росту стоимости размещения в отелях на российском юге. "Спрос большой, а гостиниц приличных мало", - поясняет эксперт. Что может сделать государство, так это позаботиться о том, чтобы гостиниц было больше, заключает он.