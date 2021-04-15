Пассажирский поезд сошел с рельсов в Египте

Поезд сошел с рельсов в провинции Шаркия на севере Египта, пострадали десять человек, сообщает газета Youm7.

Поезд следовал в Каир. ЧП произошло около станции города Минья эль-Камх. Сообщается, что пострадавшие получили небольшие травмы, пишет РИА Новости.

Это не первый инцидент на железнодорожной дороге в Египте за последнее время. В конце марта два поезда столкнулись на участке пути в городе Тахта провинции Сохаг. Вследствие аварии с рельсов сошли и перевернулись два вагона остановившегося поезда, а также локомотив и вагон врезавшегося состава. Жертвами столкновения стали 19 человек, пострадали 185. Генеральная прокуратура Египта выявила, что машинист одного из составов и его помощник отсутствовали на своих рабочих местах - в кабине локомотива в момент инцидента.