Полиция Нью-Йорка перейдет на 12-часовые смены из-за протестов

Полиция Нью-Йорка с 19 апреля перейдет на усиленный режим работы из-за повышенного риска массовых беспорядков. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на газету New York Post. Сообщается, что стражи порядка будут дежурить по 12 часов в сутки вместо восьми. Кроме того, они не смогут пойти в отпуск до сентября.

Напомним, массовые протесты в США начались после гибели темнокожего жителя Миннесоты Данте Райта. Он был убит стражами порядка во время задержания. Столкновения митингующих со стражами порядка последние три ночи происходили в пригороде Миннеаполиса и Портленде (штат Орегон).