Правительство выделит более 2 млрд рублей на сельское хозяйство

Правительство выделит дополнительно более 2 миллиардов рублей на развитие сельского хозяйства, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Один миллиард рублей предусмотрен на поддержку производства и переработки продукции птицеводства. "Агробизнесу, который работает в этой сфере, предоставлена возможность привлекать более крупные краткосрочные кредиты по льготной ставке. Рассчитываем, что такие меры помогут сбалансировать спрос и предложение на этом рынке, а также будут способствовать стабилизации цен на социально значимые продукты", - заявил премьер на заседании кабмина.

Более 1 миллиарда рублей выделяется на развитие рыбохозяйственного комплекса, в том числе на организацию восьми научных экспедиций, на ремонт судов, включая такие известные парусники, как "Седов" и "Крузенштерн".