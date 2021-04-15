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15.04.2021 13:37
Рубрика: Власть

Правительство выделит более 2 млрд рублей на сельское хозяйство

Текст: Владимир Кузьмин

Правительство выделит дополнительно более 2 миллиардов рублей на развитие сельского хозяйства, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Правительство направит более 22 млрд рублей на программу "ФОТ 2.0"

Один миллиард рублей предусмотрен на поддержку производства и переработки продукции птицеводства. "Агробизнесу, который работает в этой сфере, предоставлена возможность привлекать более крупные краткосрочные кредиты по льготной ставке. Рассчитываем, что такие меры помогут сбалансировать спрос и предложение на этом рынке, а также будут способствовать стабилизации цен на социально значимые продукты", - заявил премьер на заседании кабмина.

Более 1 миллиарда рублей выделяется на развитие рыбохозяйственного комплекса, в том числе на организацию восьми научных экспедиций, на ремонт судов, включая такие известные парусники, как "Седов" и "Крузенштерн".

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