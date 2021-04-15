Сразу нужно заметить, что пока речь идет именно о слухах: СМИ и Telegram-каналы ссылаются на два анонимных "источника" - в украинском правительстве и на некого ветерана предприятия. Официально же название завода в ходе переговоров не звучало и не упоминалось в подписанных делегациями документах. Поэтому сам факт обсуждения подобной сделки на сегодня не подтвержден. С другой стороны, эти слухи возникли не на пустом месте и, принимая во внимание образ мысли "команды Зеленского", выглядят достоверно. Так, ранее издание Middle East Times сообщало, что в августе прошлого года во время визита в Турцию вице-премьер Украины Олег Уруский уже предлагал местным инвесторам долю в "Мотор Сич", и именно половину. Примечательно, что на тот момент завод еще не был национализирован решением украинского Совбеза по требованию США, и фактически Уруский "торговал" акциями, принадлежащими китайскому собственнику.
По большому счету, предприятие и сейчас еще не перешло в госсобственность - указ о национализации Зеленский подписал только 24 марта, и процесс далек от завершения, в том числе в юридической части. Ведь Украине предстоит суд в международном арбитраже с китайским собственником, где сумма иска - 3,6 миллиарда долларов, и это примерно в три раза больше самой оптимистичной продажной цены завода. Другое дело, что торопиться с перепродажей отобранного у китайских собственников завода Киев подталкивает политическая мотивация. У Зеленского мечтают о десятках турецких ударных беспилотников "Байрактар" и полагают, что именно для украинской армии их будут производить турецкие владельцы. Продажу "Мотор Сич", вероятно, воспринимают в Киеве и как шаг по укреплению отношений на уровне президентов, поскольку речь идет практически о семейном бизнесе Реджепа Тайипа Эрдогана. Его зять Сельчук Байрактар - совладелец компании Baykar Makina, производящей чаемые Украиной беспилотники. И потому Зеленский уверен, что делает коллеге большую услугу.
Однако в Турции никогда не говорили, что "Байрактар" могут производиться в Запорожье, тем более для украинской армии. Учитывая профиль "Мотор Сич", в Анкаре выражали заинтересованность в производстве двигателей, в том числе для своих ракет, но вот перевозить на Украину производство "Байрактар" целиком, со всеми ноу-хау, турецкие контрагенты в силу массы причин не собираются. Иными словами, даже в случае заключения сделки не факт, что стоимость "Байрактар" для Украины снизится, равно как не очевидно, что ВСУ станут привилегированными покупателями у новых хозяев.