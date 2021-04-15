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15.04.2021 00:00
Рубрика: В мире

Чей "Мотор Сич" будет?

Зеленский предложил Эрдогану китайский завод
Текст: Петр Лихоманов
Российская газета - Федеральный выпуск № 81(8432)
После визита президента Владимира Зеленского в Турцию в украинских СМИ появились сообщения, что одним из вопросов, обсуждавшихся главами государств за закрытыми дверями, была продажа половины акций запорожского моторостроительного завода "Мотор Сич". Насколько эта информация обоснована, разбирается "РГ".

Сразу нужно заметить, что пока речь идет именно о слухах: СМИ и Telegram-каналы ссылаются на два анонимных "источника" - в украинском правительстве и на некого ветерана предприятия. Официально же название завода в ходе переговоров не звучало и не упоминалось в подписанных делегациями документах. Поэтому сам факт обсуждения подобной сделки на сегодня не подтвержден. С другой стороны, эти слухи возникли не на пустом месте и, принимая во внимание образ мысли "команды Зеленского", выглядят достоверно. Так, ранее издание Middle East Times сообщало, что в августе прошлого года во время визита в Турцию вице-премьер Украины Олег Уруский уже предлагал местным инвесторам долю в "Мотор Сич", и именно половину. Примечательно, что на тот момент завод еще не был национализирован решением украинского Совбеза по требованию США, и фактически Уруский "торговал" акциями, принадлежащими китайскому собственнику.

Фото: Валентин Спринчак / ТАСС
Что президент Украины Владимир Зеленский привез из Турции

По большому счету, предприятие и сейчас еще не перешло в госсобственность - указ о национализации Зеленский подписал только 24 марта, и процесс далек от завершения, в том числе в юридической части. Ведь Украине предстоит суд в международном арбитраже с китайским собственником, где сумма иска - 3,6 миллиарда долларов, и это примерно в три раза больше самой оптимистичной продажной цены завода. Другое дело, что торопиться с перепродажей отобранного у китайских собственников завода Киев подталкивает политическая мотивация. У Зеленского мечтают о десятках турецких ударных беспилотников "Байрактар" и полагают, что именно для украинской армии их будут производить турецкие владельцы. Продажу "Мотор Сич", вероятно, воспринимают в Киеве и как шаг по укреплению отношений на уровне президентов, поскольку речь идет практически о семейном бизнесе Реджепа Тайипа Эрдогана. Его зять Сельчук Байрактар - совладелец компании Baykar Makina, производящей чаемые Украиной беспилотники. И потому Зеленский уверен, что делает коллеге большую услугу.

В Турции никогда не говорили, что "Байрактар" могут производиться в Запорожье 

Однако в Турции никогда не говорили, что "Байрактар" могут производиться в Запорожье, тем более для украинской армии. Учитывая профиль "Мотор Сич", в Анкаре выражали заинтересованность в производстве двигателей, в том числе для своих ракет, но вот перевозить на Украину производство "Байрактар" целиком, со всеми ноу-хау, турецкие контрагенты в силу массы причин не собираются. Иными словами, даже в случае заключения сделки не факт, что стоимость "Байрактар" для Украины снизится, равно как не очевидно, что ВСУ станут привилегированными покупателями у новых хозяев.

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