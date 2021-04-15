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15.04.2021 16:09
Рубрика: Культура

Премия "Русский детектив" объявила о старте второго сезона

Текст: Наталья Лебедева
Единственная в России премия в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино "Русский детектив" объявила о старте второго сезона. Но нужно поторопиться, прием заявок на сайте premiya.rudetective.tv закончится уже 15 мая.
Фото: Ирина Штольба/ РГ
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Первыми лауреатами премии "Русский детектив" в прошлом году стали популярные российские авторы: Александра Маринина, Вячеслав Прах, Анна Старобинец, Татьяна Полякова, в номинации "За вклад в развитие детективного жанра" члены жюри отдали свои голоса писателю, журналисту и сценаристу Андрею Константинову. Среди иностранных авторов лучшим был признан Майк Омер, автор бестселлера "Внутри убийцы". Среди лауреатов есть и начинающие авторы: Лиза Лосева, Татьяна Морозова. В кинономинациях победу одержали фильм "Достать ножи" и сериал "Ростов".

"Мы были уверены, что появление жанровой премии в области литературы и кино вызовет большой отклик не только среди авторов, но и среди читателей. На протяжении многих лет, начиная со времен Эдгара По, детектив занимал лидирующие позиции среди прочих жанров. Это одна из самых стабильных ниш не только в литературе, но и в театре, кинематографе, публицистике. Сейчас мы можем дать читателям ориентир, а авторам - прекрасную возможность заявить о себе", - говорит генеральный директор РГБ Вадим Дуда.

Директор по киноканалам АО "Цифровое Телевидение" Иван Кудрявцев добавил, что аудитории нужен ориентир - яркий маяк, который поможет не растеряться в бушующем океане захватывающего, увлекательного контента. "Этим сигнальным огоньком, этой путеводной нитью и остается наша премия "Русский детектив", - подчеркнул он.

Кто в этом году поборется за победу в объявленных десяти номинациях, узнаем совсем скоро. Прием конкурсных заявок закончится 15 мая, а 6 июня уже объявят лонг-лист. Шорт-лист станет известен 1 сентября, имена победителей назовут 14 ноября. Как и в прошлом году решение - за жюри конкурса. Однако победителя в номинации "Выбор читателей" определит народное голосование, которое с 20 июня по 20 августа будет проходить на сайте крупнейшего книжного рекомендательного сервиса LiveLib.

Победителей ждут памятные призы и признание публики. Лауреаты в номинациях "Преступление и наказание - Детектив года", "Автор года" и "За вклад в развитие детективного жанра" также получат специальные призы от Российской государственной библиотеки. А авторы-лауреаты номинаций "Открытие года" и "Детектив года" пополнят портфель издательств "Эксмо" и АСТ.

Кстати

По данным Российской книжной палаты за 2020 год, в топ-20 произведений художественной литературы, изданных наибольшими тиражами, вошли шесть писателей детективного жанра: Дарья Донцова, Агата Кристи, Татьяна Устинова, Борис Акунин, Ю Несбе и Екатерина Вильмонт.

Во Всероссийском книжном рейтинге, составленном в 2020 году Российским книжным союзом, в категории художественной литературы среди авторов детективного жанра и остросюжетной прозы лидируют Борис Акунин, Майк Омер, Алекс Михаэлидис, Татьяна Устинова, Александра Маринина.

Культура Литература

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