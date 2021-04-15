Привитые "Спутником V" освобождены от карантина при въезде в Словению

Власти Словении расширили список вакцин от коронавируса, привитые которыми освобождаются от 10-дневного карантина при въезде на территорию страны. В перечень добавлены российский препарат "Спутник V" и американская вакцина Johnson & Johnson.

Также на граждан, привитых данными препаратами, не будет распространяться запрет на необязательные поездки между регионами страны. Информация об этом содержится в протоколе очередной сессии кабинета министров республики, пишет ТАСС. Указ вступит в силу с момента его публикации в словенской правительственной газете, намеченной на четверг.

Отмечается, что полиция Словении будет принимать свидетельства о вакцинации на словенском и английском языках. Прививку необходимо сделать не менее чем за 21 день до приезда в республику. Также в страну свободно пускают людей, которые переболели коронавирусом в последние шесть месяцев, а также при наличии отрицательного теста.