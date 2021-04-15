Правительство РФ одобрило предложение дополнить Национальный календарь профилактических прививок вакцинацией против коронавируса.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков. Он уточнил, что соответствующий законопроект получил поддержку у Комиссии правительства РФ по законопроектной деятельности.

"Это очень важное решение, - заявил депутат. - Законопроект быстро поступит в Государственную Думу для скорейшего рассмотрения".

Речь идет о законопроекте, включающем поправки в Федеральный закон "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней". Вакцинация от COVID-19 по Национальному календарю может начаться уже в текущем году.

Принятие поправок потребует выделения на 2021-2023 годы из федерального бюджета дополнительно около 75,8 миллиарда рублей, из них на эпидсезон 2021 года - 31,4 миллиарда, 2022-2023 годов - по 22,2 миллиарда рублей.

В январе 2021 года массовая вакцинация граждан от COVID-19 началась по поручению президента РФ. Сейчас она проводится по эпидпоказаниям и в соответствии с тремя уровнями приоритетности. К первому уровню отнесены медработники и учителя, сотрудники МФЦ, организаций соцобслуживания, пациенты с хроническими заболеваниями и люди старше 60 лет; ко второму - работники организаций транспорта и энергетики, сотрудники правоохранительных органов и таможни, вахтовики, военнослужащие, волонтеры, работники сферы услуг; к третьему - чиновники, студенты и призывники.