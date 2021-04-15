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15.04.2021 00:41
Рубрика: Власть

Пушков оценил заявление Блинкена о заинтересованности в диалоге с Россией

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

"Бесхитростным" назвал член Совета Федерации Алексей Пушков заявление главы Госдепартамента США Энтони Блинкена о том, что американским властям нужен диалог с Россией для высказывания возражений против действий Москвы.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
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"Хоть бы для виду сказал: хотим, мол, нащупать точки потенциального сотрудничества. Но - нет", - написал российский сенатор в своем Telegram-канале. По его словам, про возражения со стороны США Россия и без диалога знает. Однако, если в Вашингтоне видят вместо диалога американский монолог, то толку не будет, подчеркнул Пушков.

Он напомнил, что такой фиктивный диалог предлагает НАТО: они будут что-то диктовать с "позиции силы", а Москва должна соглашаться. Итог известен: Россия отозвала своего посла при НАТО из Брюсселя, так как фиктивный диалог в виде суммы ультиматумов нам не нужен. Пушков порекомендовал Блинкену изучить неудачный опыт главы НАТО Йенса Столтенберга перед встречей президентов России и США, если она состоится.

Ранее госсекретарь США заявил, что Вашингтон предпочел бы стабильные и предсказуемые отношения с Москвой. Это необходимо для того, чтобы США могли "ясно говорить о наших взглядах, политике, наших возражениях против действий России", - цитирует РИА Новости.

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