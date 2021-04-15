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15.04.2021 20:06
Рубрика: Власть

Пушков: Предложение США о переговорах - это не диалог, а общение с врагом

Текст: Галина Мисливская
Глава комиссии Совета Федерации по информационным делам Алексей Пушков считает, что объявленные сегодня Вашингтоном антироссийские санкции - это проявление "новой жесткости", о которой говорили демократы в ходе избирательной кампании.
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
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"Подтекст последних действий администрации Байдена, которые привели многих в замешательство, на деле таков: США будут иметь дело с Россией только с позиции силы, и только на условиях диктующей и карающей стороны - и ни на каких других", - написал он в своем телеграм-канале.

В этом, по мнению Пушкова, и заключается "новая жесткость" политики США при Байдене, которую демократы обещали проводить в ходе предвыборной компании.

"Предложение о переговорах с их стороны - это не диалог с контрагентом, это общение с врагом", - резюмировал парламентарий.

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