Пушков: Предложение США о переговорах - это не диалог, а общение с врагом

"Подтекст последних действий администрации Байдена, которые привели многих в замешательство, на деле таков: США будут иметь дело с Россией только с позиции силы, и только на условиях диктующей и карающей стороны - и ни на каких других", - написал он в своем телеграм-канале.

В этом, по мнению Пушкова, и заключается "новая жесткость" политики США при Байдене, которую демократы обещали проводить в ходе предвыборной компании.

"Предложение о переговорах с их стороны - это не диалог с контрагентом, это общение с врагом", - резюмировал парламентарий.