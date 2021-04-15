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15.04.2021 15:53
Рубрика: В мире

Байден подписал указ о введении санкций против России

Президент США Джо Байден подписал указ о введении новых ограничительных мер в отношении России. В частности, санкции вводятся против 32 российских физических и юридических лиц, а также в отношении 6 российских технологических компаний. Кроме того, 10 дипломатов, работающих в посольстве России в Вашингтоне, должны будут покинуть США.

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
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Указ также запрещает американским компаниям напрямую приобретать российские долговые обязательства, выпущенные ЦБ, Фондом национального благосостояния или Минфином РФ после 14 июня 2021 года.

Ограничения вводятся по причине попыток якобы повлиять на президентские выборы в США в 2020 году и другие "действия по вмешательству и дезинформации".

Из официального сообщения Белого дома следует, что указ предусматривает "усиление полномочий" для демонстрации "решимости (американской, - прим "РГ") администрации отреагировать на вредную внешнюю деятельность России" и "сдерживать ее".

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