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15.04.2021 16:04
Рубрика: Власть

Захарова: Ответ на санкции США будет неотвратимым

Введенные Вашингтоном санкции в отношении России повышают опасный градус конфронтационности в российско-американских отношениях. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Фото: iStock
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По ее словам, посол США в России уже вызван в министерство иностранных дел РФ и "разговор с ним будет тяжелым".

Ответственность за складывающуюся деградацию в двусторонних отношениях целиком и полностью лежит на США, и за это Вашингтону придется расплачиваться - ответ на введенные ограничительные меры со стороны Москвы будет неотвратимым, подчеркнула дипломат. "Подобное агрессивное поведение, безусловно, получит решительный отпор", - заключила она.

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