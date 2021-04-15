Захарова: Ответ на санкции США будет неотвратимым

Введенные Вашингтоном санкции в отношении России повышают опасный градус конфронтационности в российско-американских отношениях. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, посол США в России уже вызван в министерство иностранных дел РФ и "разговор с ним будет тяжелым".

Ответственность за складывающуюся деградацию в двусторонних отношениях целиком и полностью лежит на США, и за это Вашингтону придется расплачиваться - ответ на введенные ограничительные меры со стороны Москвы будет неотвратимым, подчеркнула дипломат. "Подобное агрессивное поведение, безусловно, получит решительный отпор", - заключила она.