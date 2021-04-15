Путин переговорил по телефону с премьер-министром Ливии

Президент России провел телефонный разговор с председателем правительства национального единства Ливии Абдельхамидом Дбейбой, сообщили в пресс-службе Кремля. Политик сейчас находится в России с визитом.

Лидеры обсудили вопросы ливийского урегулирования. Владимир Путин приветствовал формирование центральных органов власти на переходный период, которые подготовят и проведут в конце года общенациональные выборы.

Президент России отметил готовность Москвы и дальше содействовать продвижению межливийского политического процесса для достижения долгосрочной стабильности в Ливии, укрепления суверенитета и единства.

Путин и Дбейба условились приступить к проработке перспективных направлений развития двусторонних связей в различных областях. Ливийский политик поблагодарил за поставку в Ливию партии вакцины от коронавируса "Спутник V".

Российский президент также поздравил премьер-министра Ливии и весь ливийский народ с началом священного месяца Рамадан.