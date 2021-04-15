Путин потребовал избавить людей от унизительной бюрократии

Бессмысленные и абсурдные требования в социальной сфере нужно убирать, они унижают людей. Об этом заявил президент Владимир Путин на совместном заседании президиума Госсовета и Агентства стратегических инициатив (АСИ).

По результатам анализа жизненных ситуаций, с которыми сталкиваются граждане, правительство, комиссии Госсовета и АСИ должны внимательно посмотреть подзаконные акты, ведомственные письма, приказы, инструкции и другие документы в социальной сфере, распорядился Владимир Путин.

"Подход здесь должен быть предельно понятным: нужно решительно убирать бессмысленные требования, необоснованные, забюрокраченные до бесконечности процедуры, абсурдные нормы и правила", - указал президент. Путин призвал "избавляться от всего, что изматывает, а подчас, надо сказать откровенно, даже унижает людей, демонтирует и демотивирует коллективы социальных учреждений, снижает эффективность и качество их труда".