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15.04.2021 19:00
Рубрика: Власть

Вокруг человека

Владимир Путин потребовал избавиться от абсурдных правил в социальной сфере
Текст: Кира Латухина
Российская газета - Федеральный выпуск № 82(8433)
Ситуацию в социальной сфере нужно изучать не по бумагам, надо посещать школы, больницы, поликлиники, а бессмысленные и абсурдные требования убирать, они унижают людей. Нужно строить работу вокруг человека, как это делает правительство. Об этом заявил президент Владимир Путин на совместном заседании президиума Госсовета и Агентства стратегических инициатив (АСИ), которое прошло в формате видеоконференции.
Владимир Путин призвал губернаторов лично посещать школы и больницы, чтобы видеть реальную ситуацию и нужды людей. Фото: РИА Новости Владимир Путин призвал губернаторов лично посещать школы и больницы, чтобы видеть реальную ситуацию и нужды людей. Фото: РИА Новости
Владимир Путин призвал губернаторов лично посещать школы и больницы, чтобы видеть реальную ситуацию и нужды людей. Фото: РИА Новости

Социалка без бюрократии

Президент предложил обсудить конкретные шаги по реализации Национальной социальной инициативы. Это общественно значимый проект, смысл которого - "улучшить, сделать более человечной работу социальной сферы, выстроить все процессы исходя из запросов и потребностей граждан", подчеркнул он. "Людей не волнуют технические, административные, организационные вопросы. Им важно получить помощь качественно и своевременно. И при этом чтобы специалисты, которые оказывают такую помощь, сами не сталкивались с трудностями", - заметил Путин. Так, врачи и учителя не должны заниматься излишней бумажной волокитой: надо уделять время и внимание прежде всего людям.

Людей не волнуют технические, административные, организационные вопросы. Им важно получить помощь качественно и своевременно

Ранее президент просил детально разобраться в конкретных проблемах в социальной сфере, "в буквальном смысле пошагово пройти все жизненные ситуации человека, семьи". Например, запись в детсад или школу, получение медицинской помощи или оформление инвалидности, поиск работы или повышение квалификации. На основе мнений граждан были выбраны десять наиболее чувствительных, распространенных жизненных ситуаций, сформулированы цели и практические шаги по решению проблем. Путин предложил обсудить эти предложения.

Совсем скоро АСИ исполнится 10 лет. Главным его проектом стала Национальная предпринимательская инициатива, считает президент. Это устранение нормативных, законодательных барьеров и ограничений для ведения бизнеса. "В целом удалось существенно продвинуться вперед, добиться на этих направлениях заметных, весомых результатов", - оценил он. Более удобными и понятными для граждан и предпринимателей стали налоговые процедуры.

Правительство сейчас придерживается ключевого принципа: строить всю работу вокруг человека, сказал Путин. Этот принцип будет использован и в будущем, уверен он, надо поставить под контроль и реализацию Национальной социальной инициативы. "Нужны именно сплоченные, слаженные усилия и правительства, и АСИ, и Госсовета, его профильных комиссий и, конечно, управленческих команд на местах", - подчеркнул президент. Именно от ответственного подхода глав регионов зависят реальные улучшения в работе учреждений, школ, поликлиник, центров занятости. "И такие изменения к лучшему граждане должны увидеть уже в ближайшее время", - указал он.

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
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Путин предложил постоянно смотреть, где есть резервы для кардинального улучшения работы учреждений социальной сферы, чтобы они соответствовали самым высоким стандартам и запросам граждан. По результатам анализа жизненных ситуаций правительство, комиссии Госсовета и АСИ должны внимательно посмотреть подзаконные акты, ведомственные письма, приказы, инструкции и другие документы в социальной сфере, распорядился он. "Подход здесь должен быть предельно понятным: нужно решительно убирать бессмысленные требования, необоснованные, забюрокраченные до бесконечности процедуры, абсурдные нормы и правила", - указал Путин. Он призвал "избавляться от всего, что изматывает, а подчас, надо сказать откровенно, даже унижает людей, демонтирует и демотивирует коллективы социальных учреждений, снижает эффективность и качество их труда".

Качество жизни оценит рейтинг

Президент призвал расширять обмен опытом и компетенциями, налаживать прямое взаимодействие региональных команд и попросил профильные комиссии Госсовета обобщать лучшие практики и вместе с АСИ помогать регионам внедрять эффективные решения в работу социальных учреждений. "Национальная социальная инициатива должна стать важнейшим инструментом достижения национальных целей развития. А главная из них, конечно, в том, чтобы граждане жили лучше на всем нашем огромном пространстве", - заявил Путин. Усилия каждого региона по повышению благополучия людей будут оцениваться максимально объективно, в том числе в ходе широких соцопросов. Президент указал отработать методику рейтинга качества жизни в регионах, а итоги ежегодного рейтинга предложил обсудить на ближайшем заседании набсовета АСИ.

"Все, о чем сейчас будем говорить, надеюсь, станет важным этапом подготовки Послания Федеральному Собранию, - заметил Путин. - Потому что, конечно, мне бы хотелось, чтобы прозвучали сегодня такие предложения и идеи, которые могли бы лечь в основу планов нашего ближайшего развития и ближайших наших совместных действий по такому важнейшему направлению, как социальная политика".

Человек - не документ

Глава АСИ Светлана Чупшева привела данные опросов ВЦИОМ: 60 процентов граждан недовольны медицинскими услугами, 40 процентов - социальными и образовательными услугами. В индексе счастья ОНН Россия на 76-м месте из 149 стран, сказала она. "Для нас это такая амбиция, ориентир, сделать так, чтобы качество жизни наших людей было лучше, чтобы удовлетворенность граждан в первую очередь такими важными сферами для их жизни была высокой", - пояснила Чупшева. "Нужно начать смотреть на вещи с точки зрения человека и его потребностей... перейти от принципа "государство работает с документами" к принципу "государство работает с человеком"", - считает глава АСИ. Адресный, индивидуальный подход должен стать основным во взаимоотношениях человека с государством, заключила она.

Организации попадут в спецреестр за некачественные госуслуги в соцсфере

"То, что предлагает АСИ, - это взгляд со стороны, от человека, и это очень важно", - заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Потому что власти работают с огромными информационными массивами, и иногда "глаз замыливается". "Это такой триггер, который нам говорит: ребята, у вас здесь вот такие-то проблемы, их надо решать, причем не бюрократически, а именно исходя из требований конкретного человека", - пояснил он. Во время пандемии обострилось огромное количество проблем, и их нужно было решать быстрее, чем в обычное время, продолжил Собянин. "Мы должны работать как единая команда на то, чтобы человек был в центре нашего внимания. Это как раз то, на что вы нас постоянно нацеливаете", - сказал он президенту.

"Жизнь в условиях пандемии заставила нас очень быстро принимать решения, внедрять новые форматы работы, упрощать процессы предоставления госуслуг, включая широкомасштабное внедрение цифровых сервисов", - заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Цель была и остается - максимально удобное получение услуг. "Уроки пандемии поменяли наши подходы к очень многим вещам", - сказала она. Голикова отметила, что иногда у граждан нет сил собирать бесчисленные документы, и они отказываются от мер соцподдержки. "Социальное казначейство предполагает пересмотр сложившихся правил", - сказала она. Вице-премьер также предложила создать единую платформу по обмену лучшими практиками в регионах. "Мы должны быть абсолютно человекоцентричны. Поэтому не нужно забюрокрачивать этот процесс лишними документами", - считает она.

Выступили и главы регионов, где реализуются пилотные проекты. Новгородский губернатор Андрей Никитин подчеркнул, что во времена пандемии удалось получить важнейший опыт быстрого решения задач в социальной сфере. "Доступ к мерам поддержки нужно сделать простым и понятным для людей", - считает он. А губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что необходимость реформирования социальной сферы назрела давно, и призвал учитывать индивидуальные потребности человека.

Не по бумагам, а лично

Внимательно всех выслушав, Путин призвал изучать ситуацию в социальной сфере не по бумагам, а посещать школы, больницы, поликлиники. Он сравнил выполнение Национальной социальной инициативы и Национальной предпринимательской инициативы, которая успешно реализуется. Но проблем в социальной сфере больше, чем у бизнеса, - есть "завалы", которые создавались десятилетиями еще с советских времен, сказал он. Хотя и оттуда надо брать все лучшее, что было создано.

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Президент обратился к АСИ и региональным лидерам: "Конечно, лично каждому не нужно ножками ходить, смотреть, как запись осуществляется в школу, детский сад, либо как идет соответствующая процедура в поликлинике или в больнице, но это не мешает сделать вашим доверенным лицам, для ваших же подчиненных это будет полезно". "Я не уверен, что данные, основанные на ведомственной информации, всегда объективны", - сказал он.

"Посмотрите сами, что там происходит - в жизни в реальной, "на земле". Пройдите по этому пути, и сразу станет понятно, где конкретные проблемы, с которыми человек сталкивается, как их можно решить и какими способами, средствами, в том числе современными, включая искусственный интеллект", - уверен Путин. Президент призвал работать с людьми, чтобы получить ответ, обратную реакцию, а также - обязательно - с общественными организациями.

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