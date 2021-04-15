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15.04.2021 00:04
Рубрика: Спорт

"Реал" сыграл вничью с "Ливерпулем" и вышел в полуфинал Лиги чемпионов

Текст: Артур Нанян
Мадридский "Реал" вышел в полуфинал Лиги чемпионов. Испанский клуб переиграл в четвертьфинале по сумме двух встреч "Ливерпуль" - 3:1 и 0:0.
Фрагмент матча Лиги чемпионов "Ливерпуль" - "Реал". Фото: EPA-EFE/Peter Powell Фрагмент матча Лиги чемпионов "Ливерпуль" - "Реал". Фото: EPA-EFE/Peter Powell
Фрагмент матча Лиги чемпионов "Ливерпуль" - "Реал". Фото: EPA-EFE/Peter Powell

"Когда проигрываешь 1:3, кажется, что ты уже вылетел, так что терять нам особо нечего. Мы предпримем попытку - это наша обязанность. Именно с такими мыслями "Ливерпуль" подходит к матчу. Нам надо постараться победить, а там посмотрим", - подчеркнул перед ответной встречей рулевой "Ливерпуля" Юрген Клопп.

Фото: EPA-EFE / Ian Langsdon
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К чести английской команды, они бились до последнего и создали уйму моментов у ворот Тибо Куртуа. Но бельгийский голкипер провел потрясающий матч, хотя порой сами игроки "Ливерпуля" промахивались из выгодных позиций. Взять хотя бы момент у Мохаммеда Салаха уже на первой минуте, когда египтянин вышел один на один и не сумел забить.

Ближе к концовке матча "Ливерпуль" сбился на постоянные навесы в чужую штрафную, но такая тактика не принесла им никаких дивидендов. "Реал", даже без своего капитана Серхио Рамоса, выглядел очень уверенно в обороне и отстоял ничью - 0:0.

В параллельном матче "Манчестер Сити" во второй раз обыграл дортмундскую "Боруссию" с одинаковым счетом - 2:1. Немецкий клуб вел в счете после первого тайма (1:0) и по состоянию на тот момент проходил дальше. Но во втором тайме голы Рияда Мареза с пенальти и Фила Фодена принесли гостям победу и путевку в следующий раунд.

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