Бирюков: В Москве начались работы по текущему ремонту дорог

В Москве стартовали работы по текущему ремонту дорог, всего планируется отремонтировать более 23 млн квадратных метров магистралей, дворовых территорий и проездов. Об этом сообщил заммэра столицы Петр Бирюков.

"С установлением постоянных круглосуточных положительных температур воздуха специалисты комплекса городского хозяйства приступили к работам по ремонту асфальтобетонных покрытий, - отметил Бирюков. - В этом году планируем отремонтировать около 2,8 тыс. объектов общей площадью свыше 23 млн квадратных метров".

Заммэра подчеркнул, что работы по текущему ремонту дорог проводятся ежегодно. Они необходимы, так как качество дорожного полотна должно соответствовать установленным нормативам. В ходе эксплуатации возникает колейность, которая негативно влияет на безопасность дорожного движения. Кроме того, разрушению дорожного полотна способствуют высокая интенсивность движения и резкие перепады температуры.

Работы по фрезерованию и укладке асфальта пройдут на ряде участков МКАД, ТТК и Садового кольца.

Городские службы отремонтируют участки Варшавского шоссе (от Большой Тульской улицы до МКАД), Каширского шоссе (от тоннеля на Варшавском шоссе до улицы Маршала Захарова), Улицы 1905 года (от Беговой до Мантулинской улицы), проспекта Академика Сахарова (от Садово-Спасской улицы до Каланчевской).

Запланирован ремонт участков Новоясеневского проспекта (от Профсоюзной улицы до Вильнюсской), Голубинской улицы (от Новоясеневского проспекта до улицы Инессы Арманд), Щелковcкого шоссе, Нахимовского проспекта и ряда других объектов.

Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что для удобства водителей ремонт дорог будет проводиться преимущественно в ночное время с частичным ограничением движения. Дорожно-ремонтные работы завершатся в октябре.