Большой фестиваль мультфильмов в Воронеже откроется аниме-блокбастером

Новинки анимации со всего света увидят кинозрители в Воронеже. Большой фестиваль мультфильмов пройдет здесь с 15 по 18 апреля. Часть программы покажут онлайн бесплатно, доступ будет открыт всем жителям России.

Фестиваль откроется фантастическим блокбастером "Люпен III: Фильм первый". Его главный герой, обаятельный вор, хорошо знаком поклонникам аниме и манги. Однако картина снята в европейской манере, в технике компьютерной 3D-анимации со спецэффектами. Она будет интересна всем, кто любит приключения и хороший юмор.

Далее воронежцы оценят короткометражные мультики, снятые в России и за рубежом в конце 2019-го и 2020 году. Одни ориентированы на детей, другие будут понятны эрудированной публике. В блоке "Премьеры" можно встретить работы по стихам Эдварда Лира и композиции Ивана Дорна, философские ролики о любви, одиночестве и, конечно, пандемии коронавируса. В сборники "Китопад" и "Тоби и турбобас" вошли зарубежные короткометражки для малышей и школьников.

Для трансляции в интернете организаторы БФМ сделали отдельную подборку мультфильмов, так что офлайн- и онлайн-программы не повторяют друг друга. В Сети покажут самые яркие образцы некоммерческой анимации, созданной в России за последние 10-15 лет. Их нельзя увидеть ни по ТВ, ни на большом экране.

Кроме того, на онлайн-платформе выложат три полнометражки для семейного просмотра: "Знаменитое вторжение медведей на Сицилию", "Долина муми-троллей. Новые истории" и "Бесхвостый Пелле". Посмотреть их можно будет 17 или 18 апреля, период показа для каждого фильма свой.

- За "Вторжением медведей" мы долго охотились, сделали русский дубляж и очень надеемся, что публика эту картину полюбит. Фильм снят по итальянской детской книжке, в нем необычная графика, - рассказал один из руководителей Большого фестиваля мультфильмов Дмитрий Шлепнев. - "Долина муми-троллей" - это часть мультсериала, в нашей стране ее для кинопроката пока никто не купил. Персонажи нарисованы в стиле Туве Янссон, что должно обрадовать тех, кто привык к традиционному изображению. Наконец, фильм про котенка Пелле - это просто классическая детская анимация.

Мастер-классов БФМ на сей раз не будет. Но на канале фестиваля в YouTube состоится лекция режиссера Василия Чиркова о том, как создать мультстудию у себя дома. В архиве есть также видео с режиссерами, чьи фильмы вошли в программу 2021 года.

- Онлайн-формат позволил нам расширить аудиторию, выйти на тех зрителей, кто пока опасается посещать кинотеатры. Показы бесплатны, расходы на организацию покрывает благотворительный фонд Михаила Прохорова. С другой стороны, все бесплатное воспринимается как необязательное. Могу посмотреть, могу не посмотреть… К тому же дома качество картинки и звука ниже, отвлекающих факторов полно. А поход в кино - это все-таки другие эмоции, выход в свет, общение. Есть ощущение, что онлайн людям поднадоел, - отметил Шлепнев.

БФМ - крупнейший в России зрительский фестиваль анимации - в этом году состоится "живьем" лишь в четырех регионах. Недавно завершились показы в Красноярском крае, впереди - Нижний Новгород. В Воронеже все офлайн-сеансы пройдут в кинотеатре "Спартак" по символической цене. Для просмотра онлайн-программ нужно зарегистрироваться на специальной платформе (либо войти через аккаунт в Facebook или "ВКонтакте").