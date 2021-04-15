Центральную Россию накрыли ландшафтные пожары

Новости

В Совфеде пообещали Польше жесткий ответ на высылку российских дипломатов 21:13
Убивший Альберта Рыжего киллер арестован на два месяца 21:07
Мишустин распорядился возвратить туристам деньги за аннулированные туры 21:05
В Вооруженных силах вылечились от коронавируса более 32,6 тысячи человек 20:39
МИД России сообщил послу США о скором ответе на санкции 20:37
Джейкоб Тремблей сыграет в ремейке "Токсичного мстителя" 20:00
В Москве начали обновлять дорожную разметку 19:10
Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией до 1 июня 18:59
Новая "Техасская резня бензопилой" получила официальный заголовок 18:47
Макрон встретится с Меркель и Зеленским 16 апреля 18:29
В Греции решили отменить карантин для российских туристов 18:20
Следствие просит отправить под арест убийцу Альберта Рыжего 17:54
Названа причина отстранения арбитра Лапочкина от футбольной деятельности 17:48
Citigroup закроет розничный бизнес в России 17:48
Конституционный суд Молдавии разрешил президенту распустить парламент 17:47
В Петербурге начнут делать прививки от COVID-19 на дому 17:46
СК предупредил граждан об опасности телефонных мошенничеств 17:39
В Москве загорелся бизнес-квартал 17:38
Россия призвала Турцию не поощрять воинственность Киева 17:37
Володин направил на благотворительность более половины доходов 17:33
Суд начал процедуру банкротства книжной сети "Республика" 17:29
МИД призвал Анкару воздержаться от поощрения воинственности Киева 17:23
ФМБА увеличило заготовку плазмы крови в 2020 году 17:23
Получивший травму на турнире 12-летний прыгун в воду вышел из комы 17:22
В России введут уголовную ответственность за утечку персональных данных 17:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Будут ли штрафовать автовладельцев за использование шин не по сезону
Будут ли штрафовать автовладельцев за использование шин не по сезону
Опрос "РГ": Есть ли у вас в школе второй иностранный язык
Опрос "РГ": Есть ли у вас в школе второй иностранный язык
Задайте вопрос председателю комитета Госдумы Павлу Крашенинникову
Задайте вопрос председателю комитета Госдумы Павлу Крашенинникову
15.04.2021 21:10
Рубрика: Происшествия

Горящая пора

Центральную Россию накрыли ландшафтные пожары
Текст: Антон Валагин ("Российская газета", Воронеж)
Российская газета - Федеральный выпуск № 82(8433)
Пал травы стал причиной крупных ландшафных пожаров в центральных регионах России. Горят дома, страдают люди. Власти вынуждены вводить режим ЧС. Особый противопожарный режим уже действует в Воронежской, Тамбовской и Липецкой областях.
Пожары подошли к окраине Воронежа. Фото: ГУ МЧС по Воронежской области Пожары подошли к окраине Воронежа. Фото: ГУ МЧС по Воронежской области
Пожары подошли к окраине Воронежа. Фото: ГУ МЧС по Воронежской области

Воронежское село Мечетка горит не в первый раз. В недоброй памяти в 2010 году огонь распространялся по тому же сценарию: сначала вспыхнула сухая трава, а затем сильный ветер перебросил пламя на дома и уничтожил 15 построек. Без крова тогда остались шесть человек. Сейчас пострадали восемь семей. Переулок Первомайский - по-местному Куток - выгорел практически полностью. "Огонь очень сильный был. И не ветер, а самый настоящий ураган. Пламя через дома перекидывало", - рассказывают местные жительницы Нина Белова и Нина Горских.

Фото: Владимир Аносов
Почему не удается справиться с лесными пожарами на юге России

От улицы остались лежащие в ряд груды обугленных кирпичей. Кое-где из них выглядывает закопченная жесть - остатки кровли. Многодетная семья Поповых держала овец и поросят - животные сгорели заживо вместе с домом, где выросли и отец, и дед главы семейства. Да и он сам. "Мне позвонили на работу - дом горит. Я подъехал, а тут весь двор полыхает, пламя до неба. Войти овец-поросят выпустить не удалось, так и погибли", - рассказал Денис Попов.

Муж Людмилы Федоренко - инвалид-колясочник. Увидев в окно клубившийся по улице дым, она не мешкая выкатила его на улицу и загрузила в машину. Затем еще раз забежала в дом, собрала документы, села за руль и отъехала. В зеркало заднего вида заметила, как занялись сараи в ее дворе.

Пожарные машины метались с одной улицы Мечетки на другую - повинуясь меняющемуся ветру, огонь вспыхивал то тут, то там. Отчаянная многочасовая работа 13 пожарных расчетов остановила пожар на окраине, спасла от гибели большое в 700 дворов село. Погорельцев разместили в Доме культуры. МЧС развернуло там пункт временного размещения, односельчане приносят еду и самое необходимое.

Одновременно с Мечеткой огонь подступил и к Воронежу: город затянуло дымом с двух сторон. Был риск для больницы на окраине, и туда подтянули пожарный поезд для заправки водой автомобилей. Потушить пожар удалось лишь к утру. Под Тамбовом загорелась деревня Троицкая Вихляйка. От огня пострадал 21 дом, пять из них сгорели полностью. Липецкие пожарные лишились в огне новенького "КАМАЗа", приехавшего на тушение травы.

Причины ландшафтных пожаров, охвативших юг Центральной России, еще предстоит установить, но в МЧС уверены: первопричина всего - человек и его деятельность. Спасатели в который раз призывают селян не жечь траву - уж больно дорого это обходится.

Инициатива

Частная пожарная команда появилась в Иркутской области

Это необычное подразделение заработало в поселке Новожилкино Усольского района. Появилось оно не случайно: вокруг - тайга и торфяники, а ближайшая пожарная часть расположена в 30 км, в поселке Тельма. Случись что - драгоценные минуты будут упущены безвозвратно. И вот жители решили взять дело в свои руки.

Фото: РИА Новости
Ветер и засуха осложнят тушение лесных пожаров этим летом

Администрация их поддержала - предоставила помещение. Теперь Новожилкино под круглосуточным присмотром: частное подразделение заступило на дежурство.

- Четыре жителя села прошли у нас обучение, аттестовались на право тушения пожаров, управления спецтехникой и получили сертификаты, - говорит Сергей Чернаков, директор частного предприятия, специализирующегося на противопожарной профилактике. Бороться с огнем частные пожарные будут совершено бесплатно, а зарабатывать будут на профилактической работе.

Как считает глава Новожилкинского муниципального образования Анатолий Дашкевич, благодаря новому подразделению будут прикрыты от пожаров отдаленные населенные пункты.

В МЧС к инициативе тоже отнеслись одобрительно: по словам Романа Пешкова, заместителя начальника ГУ МЧС России по Иркутской области, ведомство рекомендует главам муниципальных образований создавать добровольные пожарные подразделения и взять на вооружение этот пилотный проект.

Подготовила Ирина Штерман, Иркутск

Комментарий

Игорь Кобзев, губернатор Иркутской области:

- Создание первой в России частной пожарной дружины - инициатива, достойная продолжения. Начинание было поддержано муниципальной властью, сразу выстроились конструктивные отношения с МЧС. Это здоровая и близкая мне позиция: не ждать, когда кто-то придет и решит проблему, а проявлять инициативу, действовать. Тогда и поддержка будет.

"РГ" узнала подробности работы пожарных на "Невской мануфактуре"
В регионах Происшествия ЧП Пожары Правительство МЧС Филиалы РГ Центральная Россия Филиалы РГ Восточная Сибирь ЦФО Воронежская область Воронеж ЦФО Тамбовская область Тамбов СФО Иркутская область Иркутск ЦФО Липецкая область Липецк Лесные пожары

Главное сегодня

Мишустин распорядился возвратить туристам деньги за аннулированные туры
В Совфеде пообещали Польше жесткий ответ на высылку российских дипломатов
Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией до 1 июня
В ФМБА научились прогнозировать распространение коронавируса
Захарова: Киев ведет информационную агрессию против РФ
Верховный суд разъяснил, как отличить кражу от находки
Тюрьмы объединят с СИЗО и вынесут за пределы городов