Центральную Россию накрыли ландшафтные пожары

Пал травы стал причиной крупных ландшафных пожаров в центральных регионах России. Горят дома, страдают люди. Власти вынуждены вводить режим ЧС. Особый противопожарный режим уже действует в Воронежской, Тамбовской и Липецкой областях.

Воронежское село Мечетка горит не в первый раз. В недоброй памяти в 2010 году огонь распространялся по тому же сценарию: сначала вспыхнула сухая трава, а затем сильный ветер перебросил пламя на дома и уничтожил 15 построек. Без крова тогда остались шесть человек. Сейчас пострадали восемь семей. Переулок Первомайский - по-местному Куток - выгорел практически полностью. "Огонь очень сильный был. И не ветер, а самый настоящий ураган. Пламя через дома перекидывало", - рассказывают местные жительницы Нина Белова и Нина Горских.

От улицы остались лежащие в ряд груды обугленных кирпичей. Кое-где из них выглядывает закопченная жесть - остатки кровли. Многодетная семья Поповых держала овец и поросят - животные сгорели заживо вместе с домом, где выросли и отец, и дед главы семейства. Да и он сам. "Мне позвонили на работу - дом горит. Я подъехал, а тут весь двор полыхает, пламя до неба. Войти овец-поросят выпустить не удалось, так и погибли", - рассказал Денис Попов.

Муж Людмилы Федоренко - инвалид-колясочник. Увидев в окно клубившийся по улице дым, она не мешкая выкатила его на улицу и загрузила в машину. Затем еще раз забежала в дом, собрала документы, села за руль и отъехала. В зеркало заднего вида заметила, как занялись сараи в ее дворе.

Пожарные машины метались с одной улицы Мечетки на другую - повинуясь меняющемуся ветру, огонь вспыхивал то тут, то там. Отчаянная многочасовая работа 13 пожарных расчетов остановила пожар на окраине, спасла от гибели большое в 700 дворов село. Погорельцев разместили в Доме культуры. МЧС развернуло там пункт временного размещения, односельчане приносят еду и самое необходимое.

Одновременно с Мечеткой огонь подступил и к Воронежу: город затянуло дымом с двух сторон. Был риск для больницы на окраине, и туда подтянули пожарный поезд для заправки водой автомобилей. Потушить пожар удалось лишь к утру. Под Тамбовом загорелась деревня Троицкая Вихляйка. От огня пострадал 21 дом, пять из них сгорели полностью. Липецкие пожарные лишились в огне новенького "КАМАЗа", приехавшего на тушение травы.

Причины ландшафтных пожаров, охвативших юг Центральной России, еще предстоит установить, но в МЧС уверены: первопричина всего - человек и его деятельность. Спасатели в который раз призывают селян не жечь траву - уж больно дорого это обходится.

Инициатива

Частная пожарная команда появилась в Иркутской области

Это необычное подразделение заработало в поселке Новожилкино Усольского района. Появилось оно не случайно: вокруг - тайга и торфяники, а ближайшая пожарная часть расположена в 30 км, в поселке Тельма. Случись что - драгоценные минуты будут упущены безвозвратно. И вот жители решили взять дело в свои руки.

Администрация их поддержала - предоставила помещение. Теперь Новожилкино под круглосуточным присмотром: частное подразделение заступило на дежурство.

- Четыре жителя села прошли у нас обучение, аттестовались на право тушения пожаров, управления спецтехникой и получили сертификаты, - говорит Сергей Чернаков, директор частного предприятия, специализирующегося на противопожарной профилактике. Бороться с огнем частные пожарные будут совершено бесплатно, а зарабатывать будут на профилактической работе.

Как считает глава Новожилкинского муниципального образования Анатолий Дашкевич, благодаря новому подразделению будут прикрыты от пожаров отдаленные населенные пункты.

В МЧС к инициативе тоже отнеслись одобрительно: по словам Романа Пешкова, заместителя начальника ГУ МЧС России по Иркутской области, ведомство рекомендует главам муниципальных образований создавать добровольные пожарные подразделения и взять на вооружение этот пилотный проект.

Подготовила Ирина Штерман, Иркутск

Комментарий

Игорь Кобзев, губернатор Иркутской области:

- Создание первой в России частной пожарной дружины - инициатива, достойная продолжения. Начинание было поддержано муниципальной властью, сразу выстроились конструктивные отношения с МЧС. Это здоровая и близкая мне позиция: не ждать, когда кто-то придет и решит проблему, а проявлять инициативу, действовать. Тогда и поддержка будет.